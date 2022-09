La UEFA sanciona a ocho clubes por saltarse el Fair Play Financiero

Monaco, O. Marsella, Basiktas, Milan, Juve, Inter, Roma y PSG, castigados con multas económicas. Barça, Sevilla y Betis "cumplieron el equilibrio".

Ni les echa de competiciones europeas ni les deja sin fichar: la UEFA ha anunciado este viernes que castiga con multas económicas a ocho clubes del continente que se han saltado las normas del Fair Play Financiero. Esos clubes son el AS Monaco, el Olympique de Marsella, el Basiktas, el AC Milan, la Juventus, el Inter de Milán, la Roma y el PSG, siendo el campeón de la Ligue 1 el que más dinero tendrá que abonar por incumplir el Fair Play Financiero.

La UEFA anunció este viernes "una serie de decisiones que involucran a los clubes que participaron en las competiciones de clubes de la UEFA 2021/22". En ese sentido, encontró que AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) y Paris Saint-Germain (FRA) "no cumplieron con el requisito de punto de equilibrio".

"El análisis del organismo continental abarcó los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Los ejercicios 2020 y 2021 estuvieron sujetos a las medidas de emergencia Covid destinadas a neutralizar el impacto adverso de la pandemia. Según estas medidas, los años 2020 y 2021 se evaluaron como un solo período y se permitió a los clubes ajustes específicos de covid-19 y promediar el déficit combinado de 2020 y 2021", reza el comunicado de la UEFA.

Tal y como explica la UEFA, estos ocho clubes acordaron una aportación económica de 172 millones de euros. Estos importes se retendrán de los ingresos que estos clubes obtengan por participar en competiciones de clubes de la UEFA o se pagarán directamente. De esta cantidad, 26 millones de euros (15%) se pagarán íntegramente mientras que el saldo restante de 146 millones de euros (85%) queda condicionado al cumplimiento por parte de estos clubes de los objetivos establecidos en el respectivo acuerdo de liquidación.

Así las cosas, esto es lo que deberían pagar los ocho clubes: en la columna izquierda se observa la multa total, mientras que en la columna derecha se ve lo que deben pagar de forma inmediata.

Club Multa total A pagar inmediatamente Monaco 2 millones 0,3 millones O. Marsella 2 millones 0,3 millones Besiktas 4 millones 0,6 millones Milan 15 millones 2 millones Juventus 23 millones 3,5 millones Inter 26 millones 4 millones Roma 35 millones 5 millones PSG 65 millones 10 millones

"Barcelona, Betis y Sevilla han cumplido el equilibrio"

Finalmente, "la Primera Sala del CFCB también observó que otros 19 clubes que participaron en las competiciones de clubes de la UEFA 2021-22, a saber, Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ENG), Barcelona (ESP), Basel 1893 (SUI), 1Union Berlin (GER), Fenerbahçe (TUR), Feyenoord (NED), Leicester City (ENG), Manchester City (ENG), Olympique Lyonnais (FRA), Rangers (SCO), Real Betis Balompié (ESP), Royal Antwerp FC (BEL), Sevilla FC (ESP), SS Lazio (ITA), SSC Napoli (ITA), Trabzonspor (TUR), Wolfsburg (GER) y West Ham United (ENG), pudieron cumplir técnicamente con el requisito de equilibrio gracias a la aplicación de las medidas de emergencia del COVID-19 y/o porque se beneficiaron de resultados de equilibrio positivos históricos (T-3 y T-4)".

"La Primera Cámara del CFCB recordó a estos clubes que a partir del ejercicio 2023 ya no serán posibles estas deducciones excepcionales por el COVID y la consideración de resultados económicos históricos. A estos clubes se les solicitó información financiera adicional y serán monitoreados de cerca en el próximo período. El objetivo, por supuesto, es que la situación financiera general de los clubes cumpla con las Regulaciones de Sostenibilidad Financiera y Licencias de Clubes de la UEFA - Edición 2022 en los próximos años", finaliza el comunicado.