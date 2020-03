La UEFA pospone oficialmente las finales de la Champions League y de la Europa League

La UEFA ha anunciado oficialmente que, a raíz de la pandemia desatada con el nuevo coronavirus, tomó la decisión de posponer las finales del clubes que estaban programadas para mayo de este año. En una reunión telefónica de la semana pasada, concluyen que la final de la , la Champions League Femenina y la final de UEFA tendrán nueva fecha.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.