La UEFA adelantará 70 millones de la Eurocopa a los clubes por el coronavirus

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha resuelto adelantar parte del pago de los beneficios generados por la fase previa de la 2020 a los clubes que hayan prestado jugadores a las selecciones participantes, tanto las clasificadas para la fase final que debía disputarse durante el mes de junio como las que fueron eliminadas en la mencionada fase preliminar "a la luz de la crisis actual y las dificultades financieras que enfrentan muchos clubes" de todo el continente.

Según el organismo ha informado a través de un comunicado "dichos pagos estaban programados para ser liberados al finalizar los play-offs pero dados los desafíos que enfrentan los clubes que tienen que cumplir con los compromisos financieros en curso mientras que los ingresos se agotan durante los bloqueos de COVID-19, los pagos ahora se realizarán inmediatamente" de tres formas que detalla el mismo comunicado.

