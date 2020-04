La UEFA aclara que Ceferin no ha puesto fechas para acabar las competiciones

El estamento quiso matizar las declaraciones que realizó el presidente en una entrevista a ZDF y en la que ponía el 3 de agosto como límite.

La UEFA ha emitido este domingo un comunicado para aclarar que el presidente del organismo, Aleksander Ceferin, no ha querido poner fechas límites para acabar la UEFA y otros torneos como se entendió en la entrevista que hizo pública el pasado sábado el canal ZDF.

UEFA pide que no se den por acabadas las ligas y habla de "adulterar competiciones"

"Se ha informado que el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, le dijo a ZDF en que la UEFA Champions League debe terminar antes del 3 de agosto. Esto no es verdad. El presidente fue muy claro al no establecer fechas exactas para el final de la temporada.



Actualmente, la UEFA está analizando todas las opciones para completar las temporadas domésticas y europeas con la Asociación Europea de Clubes (ECA) y la con el grupo de trabajo que se confeccionó el 17 de marzo. La prioridad principal de todos los miembros del grupo de trabajo es preservar la salud pública.



Después de eso, es encontrar soluciones de calendario para completar todas las competiciones. Actualmente se están estudiando opciones para jugar partidos en julio y agosto si es necesario, dependiendo de las fechas de reinicio y el permiso de las autoridades nacionales ", explica el comunicado.

La UEFA tiene tres planes para el regreso del fútbol

El comunicado viene a matizar las declaraciones que se publicaron en Alemania unas horas antes: "Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. Por ahora es sólo teórico que se pueda jugar una ‘final a ocho’ o una ‘final a cuatro’. El 3 de agosto debe estar todo acabado, tanto Champions como Europa League. La situación es extraordinaria. Podremos jugar en las mismas fechas que los campeonatos locales, a la misma hora, debemos ser flexibles. Si la crisis se detiene, empezaremos antes. La única decisión equivocada sería jugar de forma que se pusiera en riesgo la salud de jugadores, aficionados, árbitros...Pero si es seguro y la salud no está en peligro no veo problema. El deporte trae energía, necesitamos el deporte. La gente está nerviosa y ansiosa. El fútbol es una industria seria, importa a las personas, aunque los superstars en estos momentos son los médicos y las enfermeras. Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio o si no volvemos a jugar. Existe un grupo de trabajo entre UEFA, ligas y clubes. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los Gobiernos nacionales. De todas formas es mejor a puerta cerrada y con televisión, el fútbol es lo que la gente quiere".