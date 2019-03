La UEFA abre una investigación por la críticas de Neymar al VAR

El brasileño se quejó del arbitraje de Damir Skomina

Se intuía nada más saberse y ahora empieza a ser una realidad. La UEFA ha tomado cartas en el asunto respecto al brasileño Neymar Junior por sus declaraciones tras la eliminación de su equipo, el París Saint Germain francés,ante el en octavos de final de la Liga de campeones. El partido, jugado el pasado 6 de marzo en el campo del , terminó con victoria inglesa por 1-3. El colegiado, ayudado por el VAR, señaló un penalti de Kimpembe en el tiempo de descuento que, marcado por Raishford, supuso la eliminación de los franceses.

La estrella del PSG, que no pudo jugar por lesión, siguió el encuentro desde la grada y calificó de "vergüenza" la decisión arbitral y dijo en las redes sociales que no se podía pitar penalti en esa jugada. "Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner manos de espaldas?. El penalti no existe", escribió en Instagram.

Ahora Neymar tendrá que enfrentarse seguramente a un expediente disciplinario por parte de la UEFA, que a buen seguro le sancionará con una multa económica y quizá hasta con varios partidos de sanción por sus críticas furibundas a los coelgiados por la eliminación del PSG. A Neymar podrían caerle hasta 3 partidos de sanción, que tendría que cumplir en la pórxima Champions.

Su recuperación, por el buen camino. Los médicos están asombrados por la rápida recuperación de Neymar, tras la lesión que sufrió el 23 de enero en el quinto metatarsiano del pie derecho. si sigue así, podría llegar en óptimas condiciones para disputar la en verano.