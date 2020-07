La Tercera División jugará el torneo Apertura 2020

Esta categoría también gozará de beneficio económico de FIFA.

La Tercera División de fútbol de El Salvador anunció que 21 de 33 equipos van a jugar en próximo torneo Apertura 2020, aunque aún no definen fecha de inicio, pero indicaron que esperan contar con las suficientes condiciones para no tener inconvenientes en el desarrollo de la campaña.



Walter López, presidente de esta categoría, manifestó su beneplácito para el desarrollo: “fue una reunión exitosa, tuvimos una respuesta favorable, ya tenemos posibilidades de participar en el Apertura 2020, 21 equipos dijeron sí, tres que están indecisos y que deben consultar con sus directivas y el ANDES que dijo definitivamente que no, pero la verdad es que tenemos un bonito grupo”.



Son $132 mil los que tendrán los equipos para paliar los gastos que surjan en el camino: “El dinero es parte del desarrollo del fútbol, pero también hemos hecho conciencia, el fútbol es una base fundamental para poder desarrollar a nuestra sociedad en este momento y hacer llegar esa alegría a nuestros municipios y sanar una situación mentalmente difícil”, agregó López.