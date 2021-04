La Superliga salta por los aires al salirse los clubes ingleses

La Superliga europea está herida de muerte. Tan solo 48 horas después de ser anunciada a bombo y platillo, el proyecto liderado y presidido por Florentino Pérez ha visto cómo los 6 equipos ingleses de la Premier League han anunciado su intención de abandonar la Superliga.

El primer club en anunciarlo al comienzo de la noche ha sido el Manchester City, que aseguraba porner en marcha los mecanismos para salirse del proyecto. Por su parte, en ese momento también el Chelsea ha expresado que se estaría pensando si dejar la Superliga, tras ver cómo sus aficionados habían tomado las inmediaciones de Stamford Bridge impidiendo que el autocar del primer equipo avanzara.

Tras la postura pública del Manchester Clity se ha producido una reunión telemática entre los 12 clubes fundadores de la Superliga, después de la cual las cuatro entidades inglesas restantes han sincronizado sus mensajes en las redes sociales, expresando su deseo de abandonar el proyecto anunciado dos días antes. Tanto el Manchester United, como el Arsenal, el Tottenham y el Liverpool han emitido escuetos pero contundentes comunicados advirtiendo de sus nuevas posturas.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it.