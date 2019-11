La Sub 23 de Honduras será cabeza de serie en el Preolímpico

El Preolímpico que se realizará en Guadalajara, , entre el 20 de marzo al 1 de abril de 2020, tendrá a los seleccionados Sub 23 de México y Honduras como los cabezas de serie.

El Tri es el defensor del título conseguido cuatro años atrás, mientras que la Bicolor le ganó a los seis países restantes de la competencia en las últimas dos ediciones.

El sorteo se realizará el 9 de enero, en Guadalajara, con cuatro bombos para resolver a los dos grupos que irán por los dos boletos disponibles a los de Tokio 2020.

Tras colocar a México al frente del Grupo A y Honduras, en el B, se procederá al bombo 2 con los representantes de Norteamérica: Canadá y . Luego llegará el turno de los centroamericanos, o El Salvador, y en el último bombo aparecen los países del Caribe, con República Dominicana y Haití.

