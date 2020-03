La sorprendente confesión de Alexander-Arnold sobre su segundo equipo

El lateral del Liverpool concedió una entrevista a 'GQ' y reveló algunos aspectos sorprendentes sobre su trayectoria

Trent Alexander - Arnold se ha convertido en uno de los jugadores jóvenes con mayor potencial de Europa. El lateral del se ha asentado en la titularidad, tanto en su equipo como en la selección, y es objetivo de los grandes de Europa.

Ahora, en una entrevista para 'GQ', el defensa 'red' desveló algunos aspectos de su trayectoria y su vida en Anfield. Uno de los campos más interesantes de la entrevista es sobre su segundo equipo. No deja a nadie indiferente.

"De pequeño era del , pero ahora por la conexión con Gerrard soy neutral allí. Diría que mi otro equipo favorito es el Barça. Siento que tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool", expresó.

A la pregunta de que si jugaría siempre en el Liverpool, Arnold fue escueto pero dejó alguna pista. "Me lo puedo imaginar", analizó.

Siendo cuestionado si jugaría en La Liga o la , en el caso de que abandonara al cuadro de Anfield, el lateral fue sincero y despejó los rumores de una posible marcha.

"No es algo en lo que haya pensado. Siempre me ha encantado el Liverpool, siempre lo he animado, siempre he jugado para ellos, o sea que no tengo otra razón para pensarlo. Ahora no me siento en mi habitación y sueño con jugar en otro sitio. Soy jugador del Liverpool y amo a este club más que a nada. Me encanta todo al respecto. Amo a la afición, a la gente, a la ciudad. Entonces, ¿por qué iba a pensar en eso?", comentó.

Además, analizó uno de los grandes problemas que padece el mundo del fútbol en la actualidad: el racismo.

"Siento que proviene de la falta de educación, de educar a las personas para que comprendan que todos somos iguales, sin importar el color de la piel o el género. La discriminación no es aceptable en ninguna forma, porque todos tenemos las mismas oportunidades de poder hacer lo que queramos. ¿Por qué no debería alguien poder ir a un campo de fútbol y expresarse porque la gente sienta que es un problema que sea de un color diferente al suyo? Es una locura".

Por otro lado, eligió entre Messi o Cristiano Ronaldo. "Para mí, Messi", declaró el lateral.