La Selección peruana acusa insultos del árbitro Roberto Tobar

Ricardo Gareca, y algunos futbolistas de la Bicolor, fueron lapidarios contra el réferi chileno tras la derrota frente a Brasil en semifinales.

La semifinal de la Copa América 2021 entre Brasil y Perú tuvo como protagonista a Roberto Tobar. Y es que el árbitro principal del cotejo, que terminó con la escuadra de Tite consiguiendo un boleto para la gran final, fue duramente cuestionado por el equipo que comanda Ricardo Gareca. De hecho, fue el propio técnico de la Bicolor quien se fue picada en contra de las decisiones del réferi chileno en la cancha del Olímpico Nilton Santos.

"Los árbitros están para darle calma a los jugadores dentro del campo de juego, no para agredirlos, ni para tratarlos mal porque todos estamos en una situación de adrenalina pura. Ellos son los que mejor trato deben dar con relación a los jugadores. Un poco de lo que me han informado de adentro, es una mejora en el trato para con los jugadores. Si hay algo que tengo que resaltar, es esto", acusó el Tigre tras el 1-0 que sentenció la suerte de los incaicos.

Ricardo Gareca revela que el árbitro chileno Roberto Tobar maltrató a los jugadores de la selección peruana ante Brasil #CopaAmerica2021 @elpopular_pe pic.twitter.com/acZl3yOnPa — Abraham Alvarado R (@AbrahamAlv11) July 6, 2021

Por su parte, Pedro Gallese advirtió a la transmisión oficial que "en el primer tiempo hubo un penal claro de Thiago Silva, tenía la mano extendida y le pega en el codo. El juez señala saque de arco, increíble (...) No te podías acercar a hablar con el colegiado porque ahí insultaba a los compañeros".

En tanto, el volante Renato Tapia fue más allá y utilizó sus redes sociales para dejar el siguiente mensaje: "Que nos asignen un arbitro así un día antes de un partido tan decisivo me parece impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo".

Se dejó todo en el campo. Que nos asignen un arbitro así un día antes de un partido tan decisivo me parece impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo. Aún así seguimos con la fé intacta. Vamos por el 3er puesto. Arriba Perú 🇵🇪❤️ — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) July 6, 2021

Finalmente, las críticas al actuar del juez nacional también vinieron de parte de la Canarinha. Neymar indicó que Tobar "fue falto de respeto con todos los jugadores, la forma en que les habla en el campo a los jugadores. Desde el primer minuto, donde fui a conversar con él fue muy arrogante. Todo el mundo está hablando de eso”.

“La forma en la que arbitró puede acertar o no, es parte, como los jugadores también podemos acertar o no. Pero la arrogancia que mostró… No puede ser un árbitro de semifinales de Copa América”, sentenció el atacante del Paris Saint-Germain.