La Selección chilena abraza a Alexis Sánchez y olvida a Claudio Bravo

Desde Quilín han evidenciado su preocupación en torno a la lesión del ariete nacional, al mismo tiempo que desconocen la situación del otrora capitán.

Esta jornada Ole Gunnar Solskjaer oficializó la lesión de Alexis Sánchez en la conferencia previa al partido de este miércoles entre Manchester United y PSG por los octavos de Champions League.

“Fue una fea lesión a la rodilla, por lo que estará de cuatro a seis semanas fuera. Esperemos que se recupere rápido”, se lamentó el técnico noruego.

El diágnostico ya lo había anticipado el kinesiólogo de la Selección chilena, Pedro Oñate, que sostuvo que el Niño Maravilla sufrió una distensión del ligamento medial de la rodilla derecha, lo que motivó su reemplazo en el compromiso frente al Southampton en la última fecha de la Premier League.

“Sí, nos comunicamos con el jugador, le tomaron los exámenes y esa es la lesión. No, no habrá problemas para que llegue a la Copa América, porque estará entre seis y ocho semanas sin jugar”, señaló el profesional.

“Incluso puede que Alexis vuelva antes de esos plazos. Además, falta mucho para la Copa América (comienza el 14 de junio). La distensión de ligamento medial es una lesión molestosa, pero no tan compleja”, agregó, mostrando la preocupación de La Roja por la situación de su máximo artillero histórico.

De hecho, desde Quilín planean un viaje a Inglaterra para conocer de cerca el estado del formado en Cobreloa. Incluso, según reportó La Tercera, desde Juan Pinto Durán enviaron un mail a las oficinas de los Diablos Rojos para pedir los exámenes médicos del ex Arsenal.

Al respecto, Reinaldo Rueda mostró su inquietud y se aferra a los plazos del United. “Esperemos que así sea. Creo que es lo importante que se recupere lo más pronto posible. Siempre hay un protocolo que los médicos respetan y ojalá que alcance a jugar de vuelta, que es lo importante. Médicamente, clínicamente, quizás, le da para seis semanas. Todo va a pasar por cómo sea su adaptación después a la competencia y si logra hacer algunos juegos antes de que termine la Premier”, declaró.

Mientras, en la vereda opuesta, está el caso de Claudio Bravo. El arquero del Manchester City reapareció hace un mes en el complejo deportivo en el que los "Citizens" realizan sus prácticas. Esto tras la larga recuperación por la cirugía a la que fue sometido después de la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, la que sufrió en agosto del pasado año.

Sin embargo, hasta ahora, el cuerpo técnico desconoce su situación. Sin ir más lejos, el cafetero aseguró no tener detalles del futbolista que se prepara con el fin de integrar la nómina de cara a la Copa América de mitad de año: “Hace días que no hablo con Claudio. Todavía no he recibido el informe del departamento médico de lo que es el estado de él en este momento”, dijo, de manera escueta, el DT colombiano.

Cabe recordar que hace un poco más de un año se produjo un “quiebre” entre el entrenador y el otrora capitán de La Roja, quien posteriormente decidió automarginarse.

El exBarcelona deslizó la opción de introducir cambios en el nuevo proceso del combinado nacional (sugirió el arribo de Julio Rodríguez como preparador de arqueros) lo que no fue bien visto por los directivos. En ese contexto, tomó la decisión de dar un paso al costado y el encargado de asumir la portería de los criollos en el estreno del cafetero fue Johnny Herrera. Hoy Gabriel Arias es el talismán de Rueda. ¿Se olvidan de Bravo?