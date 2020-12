La rueda de prensa de Ronald Koeman previa al Valladolid vs. Barcelona de LaLiga

El técnico del Barcelona no se muestra sorprendido por las declaraciones del rosarino y sostiene que "se lo veo en cada entrenamiento".

RUEDA DE PRENSA

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa a las tres y media de la tarde, hora española, en el marco de la previa a la visita del al del martes.

Messi, ilusionado

"Para mí no hace falta que Leo haga una entrevista diciendo que está con ganas porque se las veo cada día, a él le cuesta como a todos no ganar todos los partidos, por lo demás no sé qué va a decir, pero esas ganas de las que habla las veo cada día".

Consecuencias de los comentarios de Messi

"No sé si puede afectar a los demás, la plantilla está muy unida y trabajando, descontenta como yo por los resultados pero estamos haciendo de todo para mejorar, la mejor vitamina es ganar, Leo está integrado y trabajando para mejorar como cualquier jugador".

Criterio arbitral en las manos dentro del área

"No entiendo el criterio pero me quedo con lo que dije hace unos días y no hace falta repetir, hay cosas que no se entienden; si les preguntas a diez de Madrid si es penalti, nueve dicen que sí pero el árbitro decidió no pitarlo, bueno, ya sabemos..."

¿Ayudas al ?

"No, no y no; yo puedo pensar que es penalti, he visto la jugada y para mí lo es pero el árbitro y el VAR decidieron lo contrario, respeto las decisiones que están tomando y entiendo que no es fácil, pero si a mí me preguntan si creo que es penalti, creo que lo es".

Quejas de Florentino

"No hay ni que contestar, cada uno tiene derecho a decir y opinar sobre diferentes temas".

Objetivos a corto plazo

"Somos un equipo que ha cambiado cosas y juega gente más joven, eso provoca irregularidad porque además nos falta gente en ciertas posiciones, para el futuro es muy bueno pero en el Barça hay que ganar partidos y luchar por los títulos, es una situación complicada porque necesitamos tiempo pero somos el Barça y queremos ganar, pero somos jóvenes y no hay muchos entrenos, esto lo hace más complicado para nosotros que para otros equipos".

Reuniones con la gestora

"Con quien hablo es con Ramon Planes sobre temas deportivos, no he hablado con nadie más porque creo que hay que esperar al nuevo presidente, ya veremos quién es y a partir del 24 de enero sí tendremos que hablar, ahora me toca dirigir al equipo y preparar los partidos, no tenemos mucho tiempo para hablar de este tema".

Dembélé

"Es justo que reaparezca mañana, ayer hizo una parte del entrenamiento con los suplentes pero necesita más sesiones, irá convocado ante el el 29 de diciembre".

Araújo

"No me he metido en temas de dorsales, es cosa del club pero no tengo ningún problema con eso, aquí pesa mucho el número 4 pero él está demostrando ser valiente, sabe que tiene que mejorar pero físicamente es fuerte y tiene un gran futuro por delante, ojalá siga muchos años más con el 4".

Lenglet

"Es parte de las rotaciones que tenemos que hacer por el físico de los jugadores, es imposible aguantar tantos partidos en tan poco tiempo, el día de la Real no había razones para cambiar muchas cosas".

Goles encajados de córner

"Es por concentración y por organización defensiva, sabemos que los contrarios tienen a más gente alta que nosotros y hay equipos que trabajan muy bien, debemos mejorar".

El partido en Pucela, definitivo

"Cada partido que no ganamos es un paso atrás pero todavía pienso que hay muchos partidos por delante y van a pasar muchas cosas, el problema no es empatar contra el sino perder bastantes partidos fuera de casa, no podemos fallar más porque ya lo hemos hecho y supone una presión para el equipo, sabemos que no podemos fallar y tenemos que ganar para recortar distancias".

Valladolid

"Queremos hacer un partido más regular y estar mejor con y sin balón, queremos tener la máxima concentración hasta el último minuto para ganar el partido, queremos tener menos altibajos y mejorar".