Ronald Koeman: "¿Mal ambiente? Ayer hicimos una fiesta de navidad con mucho ruido"

El holandés destacó la buena química entre los miembros del equipo y revela una fiesta navideña que tuvo lugar ayer tras el entrenamiento.

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa a partir de la una del mediodía, hora española. Fue la comparecencia previa a la visita de la al Camp Nou, un partido que el tiene marcado en rojo pues supone una posibilidad de oro pensando en recortar distancias con la cabeza de .

Rival que concede espacios

"Para tener un partido más abierto es bueno, el año pasado tuvieron sus oportunidades para ganar y fue un partido muy abierto entre dos equipos que quieren tener el balón y presionar, espero un partido abierto y bonito".

Real Sociedad

"Creo que es trabajo del entrenador, tienen un sistema de juego con gente muy buena con el balón, quieren presionar y arriesgan, hay muchas cosas que me gustan pero nosotros también tenemos cosas para complicarles la vida, su trayectoria no es algo fruto de una temporada sino consecuencia de los últimos años, están haciendo un gran trabajo".

La Real, aspirante a LaLiga

"De momento están arriba por los resultados y juego que han hecho, sacan muchos puntos fuera de casa, tienen un calendario muy apretado con la , va a luchar hasta donde pueda pero también depende de los demás equipos".

Punto inflexión

"Conocemos nuestra situación y hay que ganar todos los partidos que quedan hasta acabar el año, nos levantamos a la primera y ahora hay que seguir, habrá que tener personalidad, los tres puntos nos dieron confianza y habrá que demostrarlo en el campo ante un equipo que juega bien pero si estamos a nuestro nivel defensivo y hacemos la presión como sabemos, si apretamos bien, creo que tampoco nos marcarán muchos goles".

"Hemos hablado de su situación y de las cosas que tiene que mejorar, su actitud me gusta, tener a alguien que no juega no es bueno, los que no juegan tienen que estar descontentos y trabajar para tener oportunidades".

"Siempre es complicado, los partidos se juegan en febrero y marzo y no se sabe cómo estaremos nosotros ni cómo estarán ellos, no hay nada cierto y esperamos tenerles a todos disponibles, seremos más fuertes que ahora; viendo al contrario, tampoco tiene una trayectoria como en otros años, es un equipo con altibajos pero hay que esperar al momento de enfrentarnos, creo que estaremos mejor".

Riqui Puig

"Son cosas que generan interés en la prensa porque es de casa, últimamente no está jugando mucho e intenta tener apoyo del entrenador y de la prensa, pero hay más jugadores con pocos minutos, sólo pueden jugar once y el entrenador decide a partir del rendimiento, los entrenos y la actitud de un jugador, hay más futbolistas y no es mi problema, no pregunto estas cosas".

Dembélé

"Está entrenando individualmente, todavía no es parte del grupo y no quiero dar fechas, ojalá que pueda ser temprano porque es un jugador que necesitamos".

Química en el equipo

"Ayer hicieron una fiesta de navidad y había mucho ruido y buen ambiente pero si los resultados no son los que esperamos pueden influir".

Disfrutar

"Claro que quiero jugar mejor y lograr mejores resultados, hemos tenido cosas en contra como lesiones de gente importante, siempre hay cierta influencia pero tenemos que ser más regulares que hasta ahora, estamos haciendo muchas cosas pero tampoco podemos entrenar mucho porque el calendario nos aprieta".

De Jong

"Siempre fue un jugador de llevar el peso y construir desde atrás, lo hizo en el y la selección, pero él tiene cualidades para ser ofensivo, es rapidísimo con el balón y puede romper líneas, estamos trabajando con él, que lleva el peso de la construcción, pero también para ser más importante en la última parte del campo, es muy listo en su juego pero puede hacer más rompiendo líneas".

Mingueza

"Es jugador del primer equipo, entrena con nosotros pero tuvo alguna molestia, les da competencia a los centrales, no pienso en si es el segundo o el tercer central, Umtiti ha mejorado físicamente y ahora tenemos cuatro centrales para elegir, es joven y tiene futuro en este equipo".

Messi, a un gol de Pelé

"Son cifras impresionantes, no vamos a ver nunca más a un jugador así, que ha dado tanta felicidad, por eso es el número uno y tan importante, lo vimos el otro día, dependemos de él, no sé cuántos hat-trick ha marcado... una vez más, es increíble todo lo que ha hecho para este club".