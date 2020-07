La RFEF enviará la copa de LaLiga a Valdebebas

Según informa Joaquín Maroto en el diario AS, el ente presidido por Rubiales enviará el trofeo al Di Stéfano para que el Real Madrid lo levante

El está muy cerca de la conquista de . Tanto que hasta la RFEF ha enviado la copa del torneo de la regularidad a Valdebebas, ciudad deportiva del cuadro blanco, para el encuentro ante el .

Según apunta Joaquín Maroto en el diario AS, el ente presidido por Luis Rubiales, que no presenciará el encuentro y por lo tanto no podrá entregar la copa a Sergio Ramos, capitán meregue, enviará a un sustituto del presidente para que entregue el trofeo al camero.

Rubiales delegará la entrega del trofeo

Ante el alargamiento del período electoral, el presidente de la RFEF no podrá acudir al Alfredo Di Stéfano para entregar la copa del torneo al capitán, en el caso de que los blancos consigan la victoria ante el Villarreal.

El artículo sigue a continuación

En ese caso, será bien el secretario general de la Federación, Andreu Camps, el director de relaciones institucionales, Antonio Gómez Reino, o cualquiera de los vicepresidentes de la RFEF, el encargado de dar el trofeo.

Se sigue el nuevo protocolo: entrega del trofeo el mismo día de la conquista

En este sentido, la RFEF sigue el protocolo que se estableció con la entrada de su actual presidente. En contraste con la gestión de Villar, la RFEF entregará el trofeo de LaLiga el mismo día que se confirma la victoria del equipo en el torneo de la regularidad.

De esta forma, se sigue el modelo de la Premier y la , que siguen el mismo protocolo. Anteriormente, en no se hacía así, ya que se esperaba al primer encuentro de la temporada siguiente para entregar el trofeo.