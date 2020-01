La RFEF denunciará a Antiviolencia los cánticos racistas a Williams y defiende al colegiado

El ente federativo publicó un comunicado condenando todo lo que se produjo en el duelo producido en Cornellá

Los cánticos racistas hacia Iñaki Williams siguen recibiendo condenas por parte de todos los estamentos de la sociedad, y más concretamente, del fútbol español. Tras los comunicados del jugador, ambos clubes y del presidente de La Liga, Javier Tebas, ahora la RFEF ha sido la que ha publicado un comunicado condenando los cantos de Cornellá.

A través de un mensaje en su web, difundido a través de las redes sociales, el ente que preside Luis Rubiales ha anunciado que piensa trasladar y denunciar ante el Comité Antiviolencia los cánticos racistas en contra del delantero del Athletic, dejando claro que no va a permitir que vuelvan a ocurrir. Además, también aprovechó para defender al colegiado del choque, sobre quien mostró toda su "confianza".

"La RFEF pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional Antiviolencia estos hechos a los efectos de que se adopten las medidas pertinentes", expresó el texto del organismo.

COMUNICADO OFICIAL | Sobre las actitudes o cánticos racistas realizados en el día de ayer en el estadio del @RCDEspanyol.



https://t.co/8Au1E9t7ud

"La RFEF considera que las actitudes o cánticos racistas realizados en el día de ayer en el estadio del RCD SAD por un número muy reducido de personas de la afición del RCD Espanyol SAD son, por sí mismos, y con independencia del número de personas que los profirieron, de una gravedad extrema, lo que pone en evidencia que en la sociedad española siguen existiendo grupúsculos de gente altamente intolerante e incívica, merecedores de un castigo ejemplar y de la más completa repulsa social colectiva", expresó.

Por otra parte, la RFEF comentó que les "consta" los esfuerzos del Espanyol para que actos racistas no se sucedan. "Nos consta el esfuerzo y la dedicación del RCD Espanyol SAD, no sólo para erradicar este tipo de actuaciones de sus aficionados, sino también para poder identificar a los autores de tales actuaciones, absolutamente reprobables a los efectos de poder aplicar, contra ellos, las más severas sanciones disciplinarias.



En aras a la transparencia de la que ha venido haciendo gala esta RFEF, queremos hacer público, para general conocimiento, que durante la celebración del encuentro ninguno de los árbitros o asistentes se percataron de acción alguna al respecto".

Además, el ente procedió a describir lo sucedido en el terreno de juego, cuando jugadores del cuadro vizcaíno le comentaron al colegiado del choque lo que estaba sucediendo desde una parte de la grada del RCDE Stadium.

Es muy triste que a día de hoy sigamos viviendo escenas de racismo en el fútbol. Tenemos que acabar con ello entre TODOS. Gracias por vuestro apoyo. #NOalRacismo #SayNoToRacism

"Un jugador del Club Athletic se dirigió al árbitro principal para explicarle que, según le había comentado el jugador Sr. Williams, éste había sido tratado de manera vejatoria, y el árbitro del encuentro le manifestó que él no se había percatado de nada y que en ese momento el Sr. Williams ya estaba en los túneles del vestuario.



Además, en la reunión posterior al partido, el colegiado preguntó al Delegado Federativo si había visto o se había percatado de algo, contestándole éste que no. Tampoco recibieron ni el árbitro, ni el Delegado Federativo notificación alguna por parte del Coordinador de Seguridad del Estadio al respecto y, por último, el Delegado Federativo, como es su obligación para reflejarlo en el acta, preguntó al responsable de la Liga para este encuentro si había percibido alguna cosa sobre este tema, siendo también su respuesta negativa. Más tarde, sí le manifestó que había oído algún rumor sobre el particular pero que en ese momento no le constaba.



Horas más tarde, el Delegado de la Liga, tras haber visionado un video que se le había hecho llegar, comunicó al Delegado Federativo que él sí lo haría constar en su informe, porque lo había podido ver en ese video que se le había facilitado. El citado informe que en estos momentos aún no ha llegado a la RFEF.



Los hechos no constan en el acta del encuentro porque ni el árbitro durante el mismo, ni los asistentes del árbitro, ni el Delegado Federativo, ni, incluso, el Delegado de la Liga tuvieron conocimiento directo alguno de tales actitudes o cánticos racistas e intolerantes durante el encuentro", añadiendo además su "confianza" en los árbitros sobre este asunto tan delicado.

El @RCDEspanyol condena tajantemente y de manera explícita cualquier muestra de racismo en los campos de fútbol.



El club ya está investigando los incidentes de carácter racista proferidos por unos pocos contra Iñaki Williams. Nuestro apoyo y solidaridad, @Williaaams45. #RCDE — RCD Espanyol de (@RCDEspanyol) January 25, 2020

Por otra parte, también dejó claro que nadie tuvo conocimiento de que estaba sucediendo lo que Williams tuvo que escuchar por parte de algunos aficionados del Espanyol, lo cual hubiera supuesto tomar medidas.

"Reiteramos nuestra confianza plena en la totalidad de los árbitros de fútbol españoles que están actuando, en todo momento, con absoluta profesionalidad y cumpliendo de manera correcta y ajustada a las circunstancias de cada momento los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Es importante tener en cuenta lo que se prevé en el Protocolo contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Fútbol (firmado, entro otros, por la RFEF, la LNFP y el Sindicato AFE el 18 de marzo de 2005): Cuando los árbitros consideren que las ofensas o conductas racistas, xenófobas o intolerantes revistan suma gravedad, y antes de adoptar la decisión de suspender el partido, agotarán las vías dirigidas a lograr que prosiga su celebración.

OFICIAL | Comunicado de condena de los incidentes previos al #EspanyolAthletic

En este sentido, consultarán sobre la conveniencia de adoptar semejante decisión a los capitanes de ambos equipos y a los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegadas, y ordenarán al organizador que difunda -a través de la megafonía y de los sistemas audiovisuales del estadio- la posibilidad de acordar la suspensión en caso de que prosiguieran los incidentes en cuestión. Pero para adoptar cualquier medida, primero debe tenerse conocimiento que lo que haya podido suceder y éste no ha sido el caso, ni para los árbitros, ni para el Delegado Federativo, ni para el Delegado de la Liga, ni tenemos constancia de que tuviera conocimiento el Coordinador de Seguridad".

LA LIGA, DURA CON SUS MEDIDAS

Además, emitió una nota en la que habló de los cánticos y anunció que tomaría medidas específicas para evitar que se vuelvan a producir este tipo de actos en los diferentes campos de fútbol.

"Ante los insultos racistas contra Iñaki Wiliams, LaLiga adoptará las siguientes decisiones:

Denunciará los hechos ante el Comité de Competición de la RFEF, esperando una sanción de cierre parcial de la grada afectada.

Mantendrá contacto con la AFE y la RFEF para que se establezca de forma regular que cualquier jugador que escuche cánticos ,de forma coral o individual, y que considere que afecten a su dignidad o sean discriminatorios, lo haga saber inmediatamente al árbitro del partido para que tome las medidas pertinentes, llegando si es el caso, a modificar lo tipificado en el Reglamento de la RFEF para que este sea efectivo.

Asimismo, LaLiga ya ha iniciado procedimiento para identificar a los aficionados que profirieron insultos contra Iñaki Williams, con el fin de iniciar acciones penales por un delito de Odio y denunciar los hechos ante la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo y la xenofobia en el deporte".