La reválida de Vinicius en la Champions

Si le preguntásemos a Vinicius Júnior por sus peores momentos como madridista, seguramente las tres eliminaciones en la Champions League puedan ser su respuesta. No sólo por lo duro que es caer en la mayor competición continental a nivel de clubes, si no porque el jugador carioca, año tras año, ha sufrido un duro revés a nivel personal en cada una de las eliminaciones.

Primero, ante un Ajax de Ámsterdam que llegaba con resultado en contra, Vinicius, que de la mano de Solari estaba siendo de lo mejor del Real Madrid esos meses, se lesionó durante el partido de vuelta y tuvo que ver como a su equipo le remontaban sin que él pudiera hacer nada.

Al año siguiente, con Zidane la cosa no fue tan fácil. Vinicius ya no era tan indiscutible como con Solari y pasó a tener un rol más secundario. Tan secundario que en el encuentro decisivo ante el Manchester City en el partido de vuelta, en el que los blancos necesitaban remontar, no jugó minuto alguno. Su cara en las gradas del Etihad lo decían todo. Un auténtico poema.

Aun así Vinicius demostró que su deseo futbolístico es triunfar en el Real Madrid y el jugador dio un gran salto en la siguiente temporada. Se convirtió en titular para el francés y fue clave para que los blancos llegasen a las semifinales realizando una muy buena eliminatoria ante el Atalanta y marcando un doblete ante el Liverpool en cuartos de final. Sin embargo, en el duelo ante el Chelsea, el francés, para buscar equilibrar al equipo debido a las bajas, alineó a Vinicius como carrilero derecho, una demarcación desconocida para él y en la que no pudo lucir.

Por todo ello, Vinicius afronta esta eliminatoria ante el Manchester City con más ganas que ninguno. Además, los equipos ingleses se le dan realmente bien, pues además del mencionado doblete ante el Liverpool, este año dio dos asistencias ante el Chelsea que fueron fundamentales para que el Real Madrid siga vivo en la Champions.

Parar a Vinicius, un dolor de cabeza para Guardiola

Si frenar la verticalidad de Vinicius es algo con lo que nadie quiere lidiar, tratar de hacerlo con Joao Cancelo sancionado y Kyle Walker y John Stones lesionados es una tarea que se antoja tremendamente complicada.

Pep Guardiola deberá reinventarse y situar en ese carrilero derecho o a un jugador mermado en el caso de que Walker o Stones puedan finalmente jugar o alguien menos experimentado en defender esa banda. Ahí, Vinicius tendrá ventaja y podrá ser el jugador clave para el Real Madrid en esta ida de las semifinales de la Champions.