La respuesta de la hermana de Cristiano Ronaldo al zasca de Van Dijk a CR7 en el Balón de Oro

Virjil Van Dijk broméo sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en la Gala del Balón de Oro y ante la pregunta de si era un rival menos para él, respondió ¿era un rival? Esa respuesta en tono jocoso del holandés corrió como la pólvora por las redes sociales y encontraron respuesta más tarde en la hermana del propio astro luso.

Katia Aveiro, hermano de Cristiano Ronaldo, replicó las palabras de Van Dijk en su cuenta de Instagram:

Van Dijk explica que fue un chiste

El propio Virgil Van Dijk aprovechó las redes sociales para asegurar que "si se hubiera escuchado la entrevista entera sabrían que era solo un chiste, yo solo siento respeto por los dos"

Hi Piers, If you don’t jump on the social media bandwagon and would listen to the whole interview then you would know I made a joke, and only got respect for those 2 😀