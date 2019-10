La respuesta de Gallardo a Wanchope Ábila y Alfaro: "Que hablen los demás"

El entrenador de River, que no había querido referirse a los reclamos de Boca tras el Superclásico, finalmente dio su opinión sobre las polémicas.

Una de las primeras preguntas que recibió Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior a la victoria 2-0 de River sobre Boca en la ida de las semifinales de la fue referida a las acusaciones que habían realizado unos minutos antes Ramón Ábila y Gustavo Alfaro acerca de una supuesta animosidad de los jugadores del Millonario a la hora de buscar infracciones. En ese momento, el Muñeco se negó a responder los dichos porque, todavía en el vestuario, no los había escuchado de boca de los protagonistas. Sin embargo, tras el triunfo del Millonario sobre Patronato en la Superliga y con las declaraciones rivales ya masticadas, el entrenador finalmente decidió contestar.

"No tengo opinión, las palabras hablan por sí solas: nada de lo que yo haya visto en el campo de juego sucedió de acuerdo a lo que ellos dijeron", aseguró el DT del conjunto de Núñez. Y explicó: "Siempre me enfoco en lo que somos como equipo, en el comportamiento que hemos tenido durante años y no vamos a entrar en cosas raras. Cuando juguemos contra ellos, nos enfocaremos en ser mejor de lo que somos".

Tras hacer esa explicación, Gallardo buscó bajar el tono de la polémica y adelantó que no volverá a hablar del duelo frente al Xeneize hasta que no pase el partido de Copa del viernes y el duelo contra por la 10° fecha de la Superliga: "No voy a hacer mención a Boca de acá a diez o doce días. Que hablen los demás, nosotros nos enfocamos en los partidos que se nos vienen". En el mismo sentido, el Muñeco reconoció: "No es fácil aislardse pero tengo un grupo de jugadores muy inteligentes que se abstraen de las cosas de afuera. Nuestro comportamiento siempre fue así".