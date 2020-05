La renovación de Casemiro: Cuándo acaba el contrato con el Real Madrid el intocable de Zidane

El centrocampista ha sido indispensable en las tres últimas Champions blancas. Esta temporada se ha perdido sólo 4 partidos y en 3 de ellos no ganaron

Carlos Henrique Casemiro es de esos jugadores que se ha hecho con el corazón del madridismo e indispensable para el sin hacer demasiado ruido. El brasileño acaba de renovar, según aseguran distintos medios, hasta 2023 su contrato con el club del Santiago Bernabéu y sin el cartel de otras estrellas, es uno de los jugadores insustituibles para Zinedine Zidane.

Esta temporada, el mediocentro ya suma 35 partidos y ha superado la barrera de los 3.000 minutos. Además, su faceta ofensiva sigue mejorando y ha anotado 4 tantos y ha repartido 4 asistencias. Es el jugador blanco con más minutos, ya que no tiene sustituto natural, y sólo se ha perdido 4 partidos y en 3 de ellos el Real Madrid no logró la victoria. Sin Casemiro, los blancos no pasaron del empate en Liga ante y Athletic y cayeron eliminados de la encajando 4 goles en cuartos de final ante la , los vascos se aprovecharon que sin él los blancos no tenían equilibrio en las transiciones y mataron a los blancos jugando al espacio.

Titular en las tres finales de la que el Real Madrid ganó de forma consecutiva. En unos tiempos complicados para los mediocentros de contención, el "14" ha sabido hacerse un hueco en uno de los mejores clubes del mundo pero ha sido un largo camino. En 2012 llegó como refuerzo del Castilla y Mourinho lo hizo debutar en el primer equipo con 21 años aunque su debut se utilizó como arma arrojadiza contra el técnico luso, que agotaba su ciclo en el club y le dio la alternativa ante el cuando estaba ya perdida.

Con la llegada de Ancelotti, Caemiro ascendió al primer equipo y participó hasta en 25 encuentros pero siempre como actor secundario y apenas acumuló 625 minutos en todo el curso. Le tocó hacer la maleta para irse cedido en busca de minutos al de Lopetegui. El preparador español le dio confianza y lo convirtió en un medio de contención, jugó 41 partidos esa temporada en un equipo que fue cuartofinalista de la Champions y puso en serios apuros al Bayern de Múnich de Guardiola.

Tras su buen año volvió al Madrid y Benítez apostó por él como medio de contención tras la salida de Xabi Alonso, pilar en el mediocentro en el último lustro. Sin embargo, la crítica quería aprovechar la salida del vasco para juntar más talento con Kroos, Modric, Isco y James Rodríguez. Benítez, al que acusaban de defensivo. se dejó llevar y colocó esa medular en el Clásico ante el Barça y los de Luis Enrique se pasearon en el Bernabéu goleando por 0-4 ante un Madrid roto. Algo parecido a lo que ocurrió con la venta de Makelele en 2003 para hacer

Esa fue la sentencia del técnico madrileño que propició la llegada de Zidane, que no se dejó llevar por el entorno y basó su éxito en colocar a Casemiro. Tres años y más de 200 partidos después, Casemiro es el pulmón del Madrid y lo seguirá siend al menos tres temporadas más.