La razón que tiene a Jorge Valdivia sin jugar en Mazatlán

Francisco Palencia, técnico del cuadro de Sinaloa, reveló el motivo de la no convocatoria del Mago en su visita al Querétaro.

En el segundo partido oficial de su historia, Mazatlán sumó su primer punto en el Guardianes 2020 tras igualar 1-1 en su visita al Querétaro en el Estadio La Corregidora. En dicho encuentro, Gonzalo Jara, Nicolás Díaz y Martín Rodríguez fueron titulares, mientras que Jorge Valdivia y Rodrigo Millar no fueron citados, pese a que el Mago asomaba como titular en los forasteros.

¿Por qué el exColo Colo no vio acción? El talentoso mediocampista no fue alternativa del DT debido a una lesión. Así lo explicó el técnico Francisco Palencia. "Valdivia se resintió de una lesión y por eso no pudo venir mientras que Millar trae el gemelo cargado, esperemos contar con ellos en el próximo encuentro y lo bueno es que el equipo pudo sacar un resultado sin ellos, juegue quien juegue podemos suplirlo", dijo al término del compromiso.

De este modo, el exPalmeiras y Al-Wahda, entre otros clubes, podría sumar minutos en el compromiso de este viernes ante , por la tercera jornada de la competencia. Cabe recordar que el chileno si estuvo presente en el debut del equipo de Sinaloa en la competencia: solo jugó 16 minutos en la dura goleada ante el , en su nuevo estadio Kraken.

En lo futbolístico, y tras el resultado gracias a los tantos de Omar Islas (46') y Mario Osuna (89'), el conjunto "lila" remató la jornada en el puesto 16º de la clasificación, mientras que los Gallos Blancos se ubicaron en el decimotercer casillero con el mismo puntaje, pero mejor diferencia de goles.