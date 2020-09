El Borussia, que terminó la con la tremenda alegría de retornar a la donde pertenece, es -todavía- el último equipo que venció a Bayern Munich, hexacampeón de la competencia de más peso a nivel de clubes europeos. Los Potros de Mönchengladbach se impusieron en BORUSSIA-PARK el 7 de diciembre de 2019 por un marcador de dos goles contra uno y, tras ello, los de Baviera sostienen una racha de 31 compromisos oficiales sin caer.

Die Fohlenelf llegaba al cruce, válido por la jornada 14, al tope de la clasificación liguera. Pero el campeón avisaba de entrada, vía Lewandowski, Müller y Kimmich. Yann Sommer hasta la línea se estiraba para sostener el cero hasta el complemento, pero tras este caería su resistencia.

Müller asistió a Ivan Perisic y el vicecampeón mundial batió al meta suizo con una volea que lo enredó de sobremanera. Ramy Bensebaini lo igualó al cabecear -en la espalda de Boateng- el córner de Jonas Hofmann y lo ganó con un penal cruzado y esquinado que no rozó Neuer pese a adivinar luego de un foul de Javi Martínez sobre un Marcus Thuram en carrera. La fiesta verdinegra fue total.

Esa noche, jugaron como titulares 10 de los 11 que estuvieron en la final de Lisboa. Solo Tolisso (en vez de Gnabry) estuvo y ocho meses después no. Pero a los 20 salió, por Perisic. Era el once estelar prácticamente completo. Hace una semana habían perdido contra el Bayer, y un mes antes contra Eintracht en la fatídica jornada por la que se fue Kovac. La máquina de Hansi estaba recién aceitándose, igual que su filosofía.

