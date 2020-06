La promesa del Papu Gómez si Atalanta gana la Champions League

El equipo de Bérgamo se encuentra en los cuartos de final del torneo continental y el futbolista argentino se anima a soñar.

sigue sorprendiendo a propios y extraños en la actual temporada. Se encuentran en cuartos de final de la Champions League y, al ser a partidos únicos en Lisboa de esa instancia en adelante, Alejandro Gómez se mostró con fe y hasta hizo una promesa.

En diálogo con Super Mitre Deportivo, el Papu afirmó: "Con Atalanta venimos bien ya desde hace cuatro años. El primer campeonato hicimos 72 puntos, logramos el cuarto puesto y entramos a la después de 26 años sin jugarla".

Y añadió: "Todos los años fuimos mejorando y el año pasado metimos un tercer puesto histórico en el Calcio. Este año estamos haciendo una Champions espectacular. Ahora la definición se va a jugar en Lisboa, por lo que puede pasar cualquier cosa". "Si gano la Champions con el Atalanta, me tiro en paracaídas", prometió el ex- de Sarandí.

Por último, el jugador de Atalanta no le cierra las puertas a la Selección argentina: "A mí me encantaría si me llamaran para volver a vestir la camiseta de la Selección. Con Scaloni tengo relación, seguimos hablando desde la época de Atalanta".