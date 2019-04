La promesa de Jaime Valdés que no le gusta a los hinchas de Colo Colo

El mediocampista albo dio a conocer sus planes de dónde le gustaría retirarse.

Jaime Valdés está en plena puesta a punto para estar al 100% a la instrucciones de Mario Salas. Por eso es que el habilidoso jugador no deja nada al azar, y espera prontamente pelear por la titularidad.

Y en conversación con radio ADN, el hombre del mediocampo habló sobre qué le gustaría hacer en su retiro. Siendo esta instancia en la que recoró una vieja promesa con el club que lo vio nacer en lo deportivo.

"Me gustaría terminar en , pero ahora estoy tranquilo y preocupado de volver al cien por ciento físicamente. Espero esté la disposición para volver algún día, pero lo veremos en diciembre", indicó el deportista.

Bajo estos lineamientos, Valdés añadió: "No me esperaba estar 5 años en . Cuando llegué, le regalé mi pase al club, cobrando solo el sueldo porque mi idea era jugar 2 años y retirarme en Palestino. Desde que salí de Palestino prometí retirarme ahí".

Un Valdés que ha tenido su vitrina con bastantes distinciones. "Cumplí mi sueño que era jugar en Colo Colo, salí campeón, salí dos veces mejor jugador y he tenido una carrera muy buena. Lo que he hecho y con lo que me han demostrado los hinchas, estoy más que pagado" subrayó.