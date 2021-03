La productividad de Luis Fernando Muriel, a la altura de Messi y Lewandowski

Hablar de Luis Fernando Muriel es referirse al delantero colombiano de mejor presente y tal vez, mejor jugador cafetero de la temporada después de Juan Guillermo Cuadrado.

Lo números de Muriel crecen partido a partido y gracias a su golazo ante Spezia este viernes por la Serie A, ha alcanzado un nuevo registro que lo pone a nivel de la élite europea.

De acuerdo a Stats Perform, el nacido en Santo Tomás ha participado en 14 goles de 'La Dea' en el campeonato, cifra que solo es superada por dos titanes: Robert Lewandowski, del Bayern Munich, con 16 y Lionel Messi, del Barcelona, con 17. Sea anotando o asistiendo, Muriel es ficha clave en el ataque del equipo.

Con 16 goles en el calcio, Muriel también hace parte del podio de artilleros detrás de Romelu Lukaku (18) y Cristiano Ronaldo (20), superando a grandes nombres como Zlatan Ibrahimovic (14), Ciro Immobile (14) y Lautaro Martínez (13), entre otros.

Y pese a que entra constantemente en la rotación de Gian Piero Gasperini, alternando entre titular y suplente, el rendimiento de Muriel lo tiene con un impresionante promedio de un gol cada 60 minutos.

Cuando recibe la confianza del entrenador y arranca desde el vamos, su promedio es aún mejor, pues ha marcado 19 goles en los últimos 12 partidos como inicialista en la Serie A, números que complementados con el buen fútbol que ha mostrado el colectivo, hacen pensar en grande al equipo de Bérgamo a pocos días de visitar al Real Madrid.

14 - Luis #Muriel has been directly involved in 14 goals in Serie A in 2021: only Lionel #Messi (17) and Robert #Lewandowski (16) had a hand in more goals in this period. Amazing.#AtalantaSpezia pic.twitter.com/bkIDYZpvVk