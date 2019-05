¿La primera novela del mercado? Boca y River quieren al mismo jugador

El Xeneize y el Millonario ya empiezan a pensar en refuerzos para la próxima temporada y ambos le apuntan a una de las figuras de la Superliga.

Se acerca el final de la temporada 2018/19 y Boca y River ya empezaron a pensar en el rearmado de sus planteles de cara a la segunda mitad del año. Y a la hora de pensar en refuerzos, en las listas que armaron Marcelo Gallardo y Gustavo Alfaro apareció un mismo nombre: Matías Vargas, una de las grandes apariciones de la última temporada de la Superliga. ¿Se viene la primera novela del mercado entre los dos gigantes del fútbol argentino?

El interés del Xeneize por el Monito viene de tiempo atrás y fue admitido públicamente por la dirigencia. Incluso, en marzo el propio jugador se refirió al tema y consideró: "No creo que sea el momento para ir a Boca". En tanto, el Millonario comenzó a sondear al jugador de Vélez en las últimas semanas, para conocer si existen posibilidades reales de contratarlo.

Por el lado del Fortín, la postura es clara: la dirigencia ya le avisó al representante de Vargas que no se sentará a negociar con Boca, luego de lo ocurrido con Mauro Zárate a mediados del año pasado y que si el club de la Ribera quiere quedarse con el jugador, deberá ejecutar la cláusula de rescisión, valuada en 14 millones de dólares. Y si bien con el Millonario no hay ningún problema puntual, la idea del conjunto de Liniers es no negociar al mediocampista en el medio local.

De esta manera, la única opción que parecería viable es que el propio Monito acepte ejecutar la cláusula para forzar su salida de Vélez, algo que parece poco probable. De hecho, esta semana, el presidente del Fortín, Sergio Rapisarda, aseguró que "Matías quiere jugar en Europa".