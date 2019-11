La presión es el factor que no permite que West Ham consiga triunfos según Pellegrini

El Ingeniero batalla contra una racha negativa que parece no tener fin y ahora mira el descenso de reojo en la Premier League.

En exactos dos meses se le derrumbó el excelente arranque de temporada a Manuel Pellegrini en el . Si a fines de septiembre el entrenador chileno disfrutaba de puntaje de luego de su gran victoria sobre . Y, por lo anterior, su discurso entre aquel día y este sábado cambió radicalmente.

El del 23/09 en London Stadium fue el último triunfo de los Hammers, que luego jugaron ocho partidos y apenas empataron en dos de Premier League. José Mourinho le pegó un golpazo durísimo en su regreso a la competición, esta vez con el vecino londinense (2-3) y el ex justifica su pésimo pasar en la presión a la que son sometidos sus futbolistas, urgidos de sumar.

"Vimos que los jugadores están jugando bajo una gran presión y no podían hacer lo que querían. Estamos perdiéndonos muchos goles pero al menos nunca nos rendimos y peleamos hasta el final para cambiar el resultado, pero no fue suficiente", detalló en la conferencia posterior, donde no dudó de definir su sensación: "Hay frustración", pero "cuando no consigues el resultado que quieres, debes confiar más que nunca en lo que haces, la forma en la que trabajas y que los jugadores no se rindieron. Ellos siguieron luchando hasta el minuto final del juego y pienso que cuando consigamos nuestro próximo triunfo la presión se irá".

Sobre el trámite del juego, marcó que "hasta el minuto 25 creo que fue un juego apretado y ni nosotros ni ellos tuvieron chances para anotar. Después de eso, cuando anotaron el primer gol, quedamos atrás en el marcador y con el segundo se terminó el juego". En ese sentido, "repito que en el segundo tiempo intentamos continuar haciendo cosas, pero puedes ver que la presión por conseguir el resultado era enorme".

Los hinchas del WHU están descontentos por el rendimiento de la escuadra del Ingeniero, que no logra retomar la senda y mira de reojo los puestos del descenso con Norwich, 18º clasificado, apenas tres puntos por debajo. Pellegrini los entiende: "Los hinchas quieren resultados y ellos siempre han estado con nosotros. El estadio siempre ha estado lleno y yo dije cuando llegué aquí que quería ayudar al equipo a crecer un paso más y empezamos a trabajar. Ahora, cuando las cosas están mal y no estamos ganando es obvio que ellos deben tener esa reacción porque son muchos los partidos en casa que no ganamos".

Finalmente, se refirió al complicadísimo calendario que tiene por delante, con duelos programados ante , Wolverhampton y en los siguientes días: "Por supuesto que son juegos difíciles en camino pero continúo confiando en los jugadores para volver a la senda ganadora".