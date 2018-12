La presentación de Crespo en Banfield y ¿un mensaje para River?

El exdelantero de la Selección argentina asumió como nuevo DT del Taladro, en reemplazo de Julio Falcioni. ¿Por qué recién volvió ahora?

A raíz del delicado problema de salud que le impide a Julio Falcioni continuar al frente de Banfield como entrenador, el Taladro apostó por una gran novedad: Hernán Crespo. El exdelantero de la Selección argentina, con pasos por River, Milan, Inter, Parma y Chelsea, hará su primera experiencia como DT en la Argentina , tras unos partidos al frente de Modena, de la Serie B italiana.

ASÍ FUE LA PRESENTACIÓN:

Las declaraciones destacadas de la conferencia de prensa en el predio de Luis Guillón:

"El empeño, la dedicación y las ganas de trabajar no faltarán"

"La idea es ser un equipo ordenado que intenta jugar bien al fútbol. Todos queremos ganar, pero hay formas y formas de obtenerlo. No existe el manual de ganador. Jugando bien al fútbol es el camino más corto. Tengo 18 meses para demostrar"

"La identidad es fundamental. Que la gente que viene a ver a Banfield sepa qué viene a ver"

LOS REFERENTES

"Cuando empecé, me encantaba Van Basten, Maradona, Enzo. Pero yo quería ser Crespo porque no podía ser ellos. Con los DT pasa igual: podés admirar pero al final de cuentas soy yo"



POR QUÉ NO VOLVIÓ A RIVER

"Si estoy acá es porque el proyecto y la gente es seria. Nunca un club se acercó tan seriamente en mí como Banfield. River está bárbaro con Gallardo, no"

¿LA ELIMINACIÓN SORPRESIVA DEL MUNDIAL DE CLUBES?

"No lo vi. Solamente vi los penales..."

¿SEGUIRÁ FALCIONI COMO MANAGER?

"Se tomará sus merecidas vacaciones y después hablaremos", avisó la presidenta del club, Lucía Barbuto. "Ojalá que acepte, sería de una gran ayuda", bromeó Crespo.

EL SALUDO DE UN COLEGA Y COMPETIDOR

Te felicito @Crespo en este nuevo desafío de tu brillante carrera deportiva. Te deseo lo mejor como DT de @CAB_oficial !!!⚽️ pic.twitter.com/RNyFQDjnZZ — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 19 de diciembre de 2018

Al enterarse del mensaje de quien lo relegó a ser suplente en sus años de Selección argentina, expresó con buen humor:. Me pone bien (su saludo). Es normal, uno genera expectativas en muchas personas. Uno también espera mucho de uno mismo".