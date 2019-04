La prensa mundial coincide: El Barcelona se adueña del 'Teatro' y se encamina a semifinales

La prensa nacional e internacional destaca la dureza de la derrota del Manchester United y lo favorable de la eliminatoria para los azulgranas.

La prensa nacional e internacional es rotunda tras la victoria del Barcelona en Old Trafford ante el Manchester United (0-1). Desde , 'Mundo Deportivo' tilda a los de Ernesto Valverde de 'dueños del teatro', al tiempo que afirma que los azulgranas encarrilan su pase a semifinales de la .

"Queda sentenciar en el Camp Nou", dice el diario 'Sport'. Y es que más directos son los periódicos ingleses, que hacen referencia al golpe recibido por Leo Messi para definir la dureza de la derrota. Para el 'Daily Star', el triunfo es "sangriento y duro" para el United, que tiene ahora, con la eliminatoria en contra, una montaña que escalar.

Por su parte, también coinciden 'The Times' y 'The Guardian', aunque estos limitando su titular al valor deportivo. De "difícil salida" cataloga el primero el resultado del choque, mientras que la sección de deportes de 'The Guardian' recuerda el gol en propia puerta que convierte en cuesta arriba el caminar de los Diablos Rojos.