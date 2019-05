La prensa brasileña atiza a Neymar por su puñetazo al hincha del Rennes

Fuertes críticas al crack brasileño

No están siendo días fáciles para Neymar Junior. De hecho, el crack brasileño está atravesando por un momento delicado en su carrera. Tras dos temporadas en el , el brasileño no está cosechando los resultados que esperaba. Las polémicas y las lesiones han acompañado a Neymar desde su salida del Barça hace ya dos veranos. El PSG pagó 222 millones por él al , pero lejos de ganar protagonismo y títulos, Neymar está quedando lejos de la lucha por la Champions y está sufriendo constantes polémicas que dañan su rendimiento.

El último episodio polémico con Neymar ha sido el de haber propinado un puñetazo a un aficionado del (por el que pueden caerle de tres a ocho partidos), algo que no estuvo bien, pero que también hay que poner en su contexto, ya que el hincha insultó uno a uno a los jugadores del PSG que pasan por su lado mientras le grababa, al punto que increpó a Neymar diciendo "aprende a jugar al fútbol". La reacción desmedida de Neymar, dándole un golpe, ha servido para que la prensa brasileña arremeta contra el ex del Barcelona..

“Nunca vemos a Neymar diciendo que se equivocó. El problema son los jugadores jóvenes del PSG. El problema era el mundo entero diciendo que él se caía demasiado en el Mundial y no que él se tiraba... La culpa siempre la tiene los demás”, afirmó André Rizek, durante el programa Seleção SporTV. En el programa Redação, Eduardo Mansur, editor de O Globo, comentó que “un futbolista de su estatura y reprensetatividad no puede tener una reacción violenta como esta, una agresión física, algo que no cabe en el fútbol”.

En Fox Sports se preguntaban en voz alta "si quien nos obliga a hablar de su lado oscuro es el propio crack del PSG”, mientras que en TV Globo, la periodista Lívia Laranjeira, se preguntaba si después del incidente de Neymar con el hincha del Rennes, el seleccionador de castigará al astro del PSG por su actitud, explicando que en su día, “Tite dejó fuera a Douglas Costa de dos amistosos tras el escupitajo. ¿El mismo castigo no debería ser aplicado en el caso de una agresión a un aficionado?” se preguntaba. En definitiva, no parecen días sencillos para Neymar Junior.