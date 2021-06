La postura de Agüero y la Selección argentina sobre la Copa América: "Si Brasil está complicado, no se puede jugar ahí"

El Kun llegó a Buenos Aires y confirmó las versiones que circulaban: en la Albiceleste no cayó nada bien la sede elegida para el torneo continental.

La decisión de CONMEBOL de mudar la Copa América a Brasil luego de que Argentina decidiera bajarse como organizador del torneo por la situación epidemiológica sorprendió a todo el mundo: de los 10 países que integran la Confederación Sudamericana, el elegido para recibir el torneo es el más afectado por la pandemia de coronavirus. Apenas se conoció la noticia, incluso, comenzaron a circular versiones que señalaban que la elección de la nueva sede generó muchos interrogantes en la Selección argentina. Y Sergio Agüero así lo confirmó.

El Kun fue el último de los 33 convocados por Lionel Scaloni en sumarse a la convocatoria luego de haber disputado la final de la Champions League y de haber viajado a Barcelona para firmar contrato con su nuevo club y, en su llegada a Buenos Aires, reconoció sus dudas sobre la viabilidad del torneo continental: "Si Brasil está complicado, no se puede jugar ahí. Nosotros, como futbolistas, queremos jugar, pero hay que buscar un buen lugar y no hay tiempo, ya se perdió el año pasado".

El delantero, además, consideró que estuvo bien la cancelación del certamen en Argentina: "Está claro que no la estamos pasando bien acá. La decisión fue correcta. Hoy hay muchos contagios y lo que hay que hacer es cuidarse. Yo ya tuve el virus y la pasé bastante complicado, incluso siendo deportista". En tanto, adelantó que aún no hay confirmaciones sobre si los planteles serán vacunados: "No nos dijeron nada".

Por otro lado, Agüero se refirió a su nueva aventura en Barcelona y la posibilidad de ser compañero de su amigo Leo Messi, quien aún no renovó su contrato con el blaugrana: "¿Si vamos a pasar más tiempo juntos? No sé, primero tiene que arreglar él. Hablamos siempre, pero no puedo decir lo que me dijo, es secreto. Ahora que estoy ahí, me gustaría que se quede".