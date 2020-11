La polémica imagen del VAR en el penalti contra el Atlético de Madrid

La polémica ha surgido tras observarse cómo el colegiado no viera en el VAR cómo el balón da en el pecho de Herrera antes que en la mano.

El Lokomotiv Moscú ha anotado el gol del empate ante el Atlético con polémica. El penalti con los que los locales se produjo tras unas manos de Héctor Herrera en el centro del área rojiblanca.

Manos tras un rebote

La jugada fue de lo más particular. El futbolista mexicano primero contactó con la pelota con el pecho y justo después le dio al cuero con la mano. El colegiado tuvo que recurrir al VAR y las imágenes no dejaron lugar a dudas.

Una imagen de lo más polémica

A pesar de que procede de un rebote, el colegiado no dudó y señaló la pena máxima. La polémica reside en que el árbitro no pudo ver el rebote ya que las imágenes estaban congeladas y no se pudo apreciar cómo golpéo el balón en el pecho.

Thomas, indignado con el arbitraje

Una de las primeras reacciones fue de un exfutbolista colchonero. Thomas Partey, quien se marchó el último día de mercado al , utilizó sus redes sociales para mostrar su enfado con el arbitraje.