La polémica en Boca con Maradona: ¿habrá homenaje cuando Gimnasia visite La Bombonera?

La dirigencia del Xeneize deslizó que no estaba en los planes ningún recibimiento especial para el Diez en la última fecha de la Superliga.

La llegada de Diego Armando Maradona al banco de Gimnasia, luego de más de 20 años alejado de las canchas del país, sirvió para que el fútbol argentino le brindara al Diez los tributos en vida que tanto merecía. Así, cada vez que el Lobo viaja para jugar algún partido de visitante se volvió una costumbre que el DT sea homenajeado por la dirigencia del club local de turno y por los hinchas, que llenan las tribunas para verlo de cerca. Sin embargo, a partir de la decisión de Rosario Central de evitar cualquier tipo de distinción al capitán del equipo campeón del mundo en 1986, surgió un nuevo interrogante: ¿qué va a hacer Boca cuando reciba al equipo platense en la última fecha de la actual Superliga?

Ídolo, hincha, dueño de un palco vitalicio en La Bombonera, embajador eterno de la azul y oro, cualquiera pensaría que el Xeneize tendría preparada una fiesta especial para agasajar a Maradona en el duelo de la 23° jornada del torneo. Pero el deseo popular no siempre va de la mano a las cuestiones políticas. Y el Diez tiene muchos conflictos abiertos con la actual dirigencia del club de la Ribera: más allá de su pelea con Juan Román Riquelme -que ya lleva más de una década-, en las elecciones de diciembre Diego apoyó abiertamente a la lista del (ex) oficialismo que encabezaba Christian Gribaudo y cuestionó duramente a Jorge Amor Ameal, a quien calificó como "el peor presidente de la historia".

Por eso, cuando le consultaron si habría homenaje para el DT de Gimnasia, Ameal dio a entender que no pensaban preparar ningún recibimiento en especial: "Es un técnico que viene a tratar de ganarle a Boca, no a una fiesta de Boca. Con Maradona hay cosas que pensamos y sentimos de distintas maneras". Sin embargo, fue tal el revuelo que se armó entre los hinchas que a los pocos días la directiva tuvo que dar marcha atrás con su postura y, si bien no hará una fiesta como las que armaron o , sí le entregará una plaqueta al Diez.

"Maradona se portó mal con nosotros, dijo barbaridades antes de las elecciones y habló en contra nuestra, pero vamos a respetar a nuestros ídolos y Diego está en nuestras banderas. La gente nos pide al menos una plaqueta y así va a ser", confirmó el vicepresidente Mario Pergolini en su programa radial. Lo que está claro es que ninguna de las cabezas de la dirigencia se hará cargo de la entrega, que seguramente quedará a cargo de los responsables del Departamento de Relaciones Públicas del club.

De todos modos, en esta historia todavía falta la palabra del propio entrenador y habrá que esperar para saber si acepta recibir un homenaje de parte de la actual dirigencia de Boca.