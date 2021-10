La polémica del Levante vs. Atlético de Madrid: penalti por mano de Lodi

Un penalti por manos de Lodi señalado por el VAR le cuesta dos puntos al Atlético de Madrid.

El Levante vs. Atlético de Madrid ha acabado con polémica por un penalti que el árbitro del partido, González Fuertes, ha señalado tras consultar el VAR por una mano de Lodi. Eso ha provocado indignación en los jugadores del Atlético de Madrid, que han protestado la decisión del árbitro.

Esto, después de que hubiese expulsado al Cholo Simeone con doble amarilla por protestar.

Era el minuto 86' cuando el árbitro decidió consultar el VAR y pito la pena máxima para un Levante que ya había marcado el primero también de penalti. Hasta el minuto 90 no pudo Bardhi lanzar la pena máxima volviendo a batir a Oblak y rescatando un punto para los locales.

Iturralde González, el exárbitro que analiza las jugadas polémicas en la Cadena Ser, considera que este tipo de manos como las de Lodi se están pitando y, por tanto, es penalti.

El artículo sigue a continuación

‼️🗣️ @itu_edu, sobre el penalti pitado en el #LevanteAtleti por mano de Lodi:



❌ "Cuando tú vas a disputar un balón con la mano abierta... este tipo de manos se están pitando"



🔊 "Esto es MANO: nos guste o no nos guste"



👀 "No lo amonesta porque el balón NO va a portería" pic.twitter.com/MVGNXbMfvc — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 28, 2021

En Marca, el exárbitro Alfonso Pérez Burrull ha dicho que no le parece penalti. "Es una interpretación de penalti muy retorcida, muy rebuscada".

Al finalizar el partido, Diego Pablo Simeone, se ha mostrado enfadado con la resolución del partido aunque con cierta ironía, diciendo que no tiene que excusarse en la actuación del árbitro y sí centrarse en mejorar cosas de su equipo: "No me voy a excusar por las 200 patadas a Joao Félix, no me voy a excusar en las 70 amarillas, no me voy a excusar en el penal...".