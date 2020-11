La polémica del España vs. Alemania: Gol anulado a Morata por fuera de juego

Polémica primera parte en el vs. y de nuevo con Morata como protagonista por los fuera de juego. En una contra rápida el balón llegó a las botas de Ferran Torres que envió el balón al segundo palo donde apareció Morata para empujar a la red.

He analizado el gol anulado a Morata, que suponía el 2-0 a favor de España. Tanto cogiendo el hombro y el pie de Morata como referencias, no es fuera de juego en ninguna de las dos.



La UEFA utiliza el VAR en la Champions pero no en la . pic.twitter.com/lk2bEWxm42