La "Operación Llorente", al descubierto: el Atleti pagará 30 millones más 5 en variables

A pesar de las trabas del Real Madrid, el acuerdo se cerró en 30 millones más 5 en variables, firmando Marcos por 5 temporadas

Marcos Llorente ya es nuevo jugador del . El fclub rojiblanco y el han llegado a un acuerdo amistoso de traspaso por los derechos del mediocentro, que firma con la entidad atlética por cinco temporadas. Según ha podido saber Goal, el club rojiblanco remató una operación muy compleja, en la que el Real Madrid no ha dado ningún tipo de facilidades. Al final, el acuerdo se ha cerrado por una cantidad fija de 30 milones de euros, más un máximo de otros 5 millones en diferentes variables, algunas de ellas, de sencillo cumplimiento. La insistencia de Miguel Ángel Gil Marín en la negociación ha sido clave para decantar una operación en la que el futbolista, que no contaba para Zidane, haya dado el paso. Simeone también ha estado en contacto con el jugador y ha sido clave en el proceso de toma de decisiones.

El Atlético de Madrid logra así cerrar a un jugador al que ya seguía hace tiempo y que, además, llega al club para frenar el golpe de la salida de Rodri, que ya ha comunicado al conjunto rojiblanco su decisión de abandonar la disciplina colchonera. Al final el Real Madrid, que no veía con buenos ojos la operación, ha dado su brazo a torcer y ha acabado aceptando que la decisión de Marcos, que tenía varias ofertas, pasaba por jugar en el Atleti a las órdenes de Simeone.

Fuentes cercanas a la negociación confirman a Goal que el acuerdo ha llegado a buen puerto, que el jugador ahora tendrá que pasar un exhaustivo reconocimiento médico y que acto seguido, visitará las dependencias del estadio rojiblanco para ultimar los detalles de su nuevo contrato, donde ambas partes fijarán el importe de su cláusula de rescisión.

Y no será el último jugador en incorporarse al Atlético de Madrid. En próximos días, el equipo rojiblanco tiene la intención de rematar de manera definitiva la operación por João Félix la joya del . Ambos clubes siguen intercambiando documentación y a pesar de que muchos clubes importantes han apurado hasta última hora por el portugués, el Benfica ya sabe que el futbolsista he elegido el Atlético de Madrid. A pesar de que la operación no está cerrada del todo, en el Metropolitano confían en que el fichaje siga el orden natural de las cosas y se pueda anunciar en el plazo de una semana.

Por último, la secretaría técnica rojiblanca sigue trabajando el mercado y fuentes del club rojiblanco aseguran a Goal que, además de Marcos Llorente y Joao Felix, existen varias operaciones avanzadas con un par de futbolistas petición expresa de Diego Pablo Simeone.