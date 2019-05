La ‘operación Kovacic’, pendiente del TAS

El croata, Chelsea y Real Madrid, en sintonía. Pero el traspaso está parado hasta saber si se mantiene la sanción FIFA para este mercado de fichajes

y tienen conversaciones pendientes para este mismo verano. Una de ellas, la más importante, por el traspaso de Eden Hazard. Pero no será la única. Y es que la ‘operación Kovacic’ es otra de esas negociaciones en las agendas de ambos clubes. Aunque, eso sí, según ha podido saber Goal, no figura ni mucho menos en los próximos días del calendario, sino que está pendiente de la resolución del TAS sobre la sanción de FIFA que pesa sobre el Chelsea por el ‘caso menores’.

Kovacic salió el verano pasado del Real Madrid rumbo al Chelsea en una cesión de un año sin opción de compra. El equipo blanco contaba con él, pero el croata necesitaba de minutos y nuevos estímulos después de haberlo ganado todo desde la segunda línea del Real Madrid. Y esta temporada en Stamford Bridge ha convencido a todas las partes: sin ni siquiera haber estallado en la Premier League, Kovacic está disfrutando en Londres; al Chelsea le gustaría retenerle; y el Real Madrid ha aprendido a vivir sin el croata, cuya salida dejó desencantado a muchos en Concha Espina. De manera que todo encaja para hacer viable esta operación durante el verano.

Especialmente por el hecho de que, en el extremo de que la sanción FIFA se mantenga durante este verano y el TAS no le conceda la cautelar al Chelsea, Kovacic sí podría ser inscrito en el equipo ‘blue’ al haber estado ya registrado durante este curso, según confirmó Goal. Es un vacío en la sanción FIFA, que nunca habla de nuevos fichajes, sino de nuevos registros en las competiciones del club en cuestión, sin importar la procedencia última de sus derechos. Lo que le otorga una importante prioridad a la ‘operación Kovacic’ por encima de otras que maneja a día de hoy el Chelsea.

Mayor aún, una vez ha caído lesionado Loftus-Cheek, que podría estar entre cinco y nueve meses fuera de juego. De hecho, según ha podido saber Goal, aun cuando el futuro de Maurizio Sarri o el de Gonzalo Higuaín no esté suficientemente claro, las intenciones del club londinense son firmes para con el croata, independientemente de quién pueda ser el próximo técnico o de la delantera a formar.

Sin embargo, pese a que la predisposición de todas las partes encaje, la operación todavía no puede quedar resuelta. Y en principio, no lo hará hasta que el TAS no se pronuncie, según ha podido saber Goal, mientras que no haya una de las partes que fuerce la situación. Y no se espera que sea así.

HAZARD: "YA TOMÉ UNA DECISIÓN"

Y es que la resolución del TAS es vital para el Chelsea para enmarcar en su justa medida la ‘operación Kovacic’. Pues aunque sea una negociación prioritaria, la planificación deportiva y económica global está supeditada al hecho de que puedan registrar más o menos jugadores. Y esto, obviamente, afecta también al Real Madrid en la manera en la que afrontar la negociación, aunque existan buenas relaciones con el Chelsea. Es más, tratándose de operaciones diferentes, fuentes autorizadas explican a Goal que la resolución del TAS guarda mayor influencia para la ‘operación Kovacic’ que el desarrollo de las negociaciones por Eden Hazard. Que se están acometiendo ya con anterioridad.

Nadie duda de la proyección del futbolista croata, por juventud (25 años) y por talento. Como ha demostrado en Inter, Real Madrid, Chelsea o en la selección croata, con cerca de 400 partidos en la élite pese a su corta edad. De ahí que la operación para un posible traspaso definitivo se esté cocinando con calma. Y especialmente, esperando a que absolutamente todos los condicionantes estén encima de la mesa. El Real Madrid pagó alrededor de 30 millones de euros por Kovacic en 2015, firmando un contrato por seis temporadas, hasta 2021. Según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado actual estaría en torno a los 35 ‘kilos’.