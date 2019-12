La noche consagratoria del mejor director de orquesta del ciclo Gallardo

Recuperación en tiempo récord, elogios desde todos lados y un futuro al menos incierto. Pero Nacho Fernández solo piensa en jugar y hacer jugar.

A lo largo de estos gloriosos cinco años y medio del ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River, hubo una larga lista de jugadores con enorme talento, trascendentes en cada uno de los 11 títulos y cada uno adaptado al sistema de juego dispuesto por el entrenador. Y de todos ellos, hay uno en especial que volvió a brillar en una final, resignificando el estilo del Millonario, cual director de orquesta que ordena los movimientos de todos sus compañeros.

Su presencia en Mendoza podría calificarse de milagrosa. Hace apenas 13 días, terminaba el encuentro ante en Rosario con un pequeño desgarro, que como mínimo demanda 21 días de recuperación. Pero llegó. Porque su cuerpo que poco se asemeja al de los jugadores modernos, carente de tatuajes, bronceado y músculos marcados, guarda un poder de rehabilitación privilegiado. Y porque su cabeza, desde que entendió cómo ocupar su lugar, es la de un ganador nato. Como el Muñeco.

Poco después de la final ante Boca, en la que armó la jugada del 1-1 de Pratto, Riquelme lo eligió como el mejor jugador del fútbol argentino. Pavada de elogio, a la altura del más reciente, cuando Diego Maradona subrayó que "tiene una gamuza en el pie". Si el mejor de la historia y el máximo ídolo de Boca deciden destacar lo mismo, por algo es. Y si su entrenador dice que es imposible dejarlo salir por menos de la cláusula de 15 millones de dólares, cuando se rumoreaba que podía ser su despedida, después de la charla con Andrés D'Alessandro para ir a Inter de Porto Alegre, también por algo es.

Pero nada pesa en el flaco de Dudignac cuando arranca el partido, cuando recibe de frente al arco, se toma un segundo más para pensar y clava una daga en profundidad. Y si no encuentra un compañero, avanza con un tranco tan largo como indescifrable, abre y va a buscar la descarga como si toda la vida hubiera jugado de 9. Y su otra gran virtud es que rompe con ese "el que juega de todo, no juega de nada". Porque no es un 10 clásico, no es un doble 5, no es un interior izquierdo. Es un jugador, sin mayor explicación. Que juega y hace que el resto juegue con él, donde decida pararse sabiendo de antemano que podrá lastimar.

Su bajo perfil es la única razón por la cual todavía no está en el altar de estos años repletos de éxitos. Pero el tiempo hará los ajustes necesarios y lo pondrá en el lugar de la historia que merece. Mientras tanto, ahí va Nacho, el que pasó de alternativa intermitente a titular con dudas a imprescindible para el funcionamiento.