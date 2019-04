La modelo Mirtha Sosa acusa a Alexis Sánchez de desilusionarla: "Creí en él y en sus mentiras"

El ariete chileno fue vinculado con la paraguaya fanática del Real Madrid.

Mirtha Sosa es una modelo paraguaya que es conocida en Instagram, donde tiene casi 100 mil seguidores, por compartir fotos con la camiseta del y por, según ella, conversar con Cristiano Ronaldo por redes sociales. Este domingo, el diario Crónica de la puso en su portada para hablar sobre Alexis Sánchez.

"Me escribió en el Instagram y luego me pidió mi número. Comenzamos escribiendo y conociéndonos. Hacíamos videollamadas y yo me metí muchísimo porque creí en él y en sus mentiras", narró Sosa. "Es una cosa muy fuerte que voy a contar de mi vida. Casi me quité la vida y fue justo cuando le conocí a él. Me ayudó en todo sentido. Estuvo conmigo, sicológicamente me levantó y eso le agradezco, pero pensé que valía la pena", complementó.

Incluso, agregó que el delantero de la Selección de y el quería que lo acompañara en : "Personalmente no lo conocí. Me envió pasajes para viajar junto a él, pero no fui. Le dije que si iba, tenía que ser como alguien a quien mostrar. No iba a ser una más del montón que iba ir un ratito y listo".

"Ya no estoy para perder mi tiempo. Él no puede estar bien haciendo esas cosas de llamarme, ponerse celoso, llorar, tirarse por el suelo, de hacerme la cabeza sicológicamente, y luego hacer lo mismo con mis amigas y otras personas también. Lo que me hizo duele, me siento destruida", culminó. ¿Rumor o realidad?