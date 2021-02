La misión de Zidane sin Hazard: recuperar a Vinicius

En el club no entienden la gestión de Zizou con el brasileño, que ya no es intocable y, a la vez, se ha convertido en la esperanza sin el belga.

El pasado 7 de agosto el Manchester City le dio vacaciones al Real Madrid en el Etihad, en un partido que propició dos reacciones en el club blanco: la decisión de recuperar a Martin Odegaard y el malestar con Zidane por no mover del garaje a Vinicius. El técnico arriesgó de inicio con Hazard, aún carente de ritmo, y tampoco tiró del brasileño en la segunda mitad pese a la necesidad de romper el apagón con alguien que prendiera la mecha. Seis meses después, con el belga lesionado hasta marzo y Rodrygo todavía recuperándose, Vini, de capa caída en 2021, se ha vuelto imprescindible.

De los despachos se ha ido evaporando la ilusión por que la plantilla resurja, pero también señalan a una eventual irrupción de Vinicius como clave para que pueda ocurrir. Sorprendidos por su mal momento, explicado a partir de cómo ha gestionado el entrenador su evolución, ven en su verticalidad el arma con el que desmontar a los rivales, y especialmente a la Atalanta el 24 de febrero en Champions. Al carioca se le conserva la fe, si bien ha perdido su condición de indiscutible. Si el Madrid rechazó en tres ocasiones siquiera negociar su venta con el PSG en el verano de 2019, lo mismo que aquel noviembre cuando llamó el Chelsea, ahora se la plantearía si la oferta fuera importante. La crisis económica levantada por la pandemia se ha sentido mucho en la entidad, donde muy pocos conservan su etiqueta de imprescindible.

Cuarto fabricador de goles del equipo

Nadie, ni en el club ni en el entorno del futbolista, niega el bache que atraviesa a Vinicius. Uno de los motivos más repetidos es la falta de confianza de Zidane, con quien, independientemente de sus prestaciones, sólo ha enlazado cuatro titularidades una vez, en 2020. Coincidió con la resurrección de diciembre, con un póquer de victorias (0-1 al Sevilla, 2-0 al Gladbach, 2-0 al Atlético y 3-1 al Athletic) que devolvió el pulso al grupo. Esa racha se inauguró con el brasileño sobresaliendo en el Pizjuán, provocando el único gol de la tarde, continuó en Alemania y en el Di Stéfano con una versión suya más gris, y terminó también en casa, con el atacante habilitando a Kroos para el primer tanto.

Luego el impacto de Vinicius se fue borrando, primero por un problema estomacal que le hizo baja para el Eibar y después por las decisiones del míster, que le apartó un mes de la titularidad, hasta una debacle en Copa que mostró la falta de sintonía de los menos habituales. La de Alcoy fue la noche más oscura del joven, perdonando un mano a mano y fallando en la marca que posibilitó el empate y la triste prórroga. No obstante, desde que ZZ le retiró del once el equipo no ha funcionado: tres victorias, dos empates (en uno disputó cuatro minutos y el otro lo vio desde el banquillo) y tres derrotas, incluidas las eliminaciones en Copa (titular) y en la Supercopa. Y es que, pese a su complicada situación, Vini es el cuarto futbolista del Madrid en participación en goles, igualado con Modric, Lucas y Kroos en seis y superado por Casemiro (siete), Rodrygo (siete) y Benzema (20).

Registros similares en regates a los de la 2019-20

Lo que más se ha repetido en este atasco de Vinicius es su cambio de estilo, hoy irreconocible y desposeído de la esencia que flechó al Bernabéu. Sin embargo, los datos muestran que lo sigue intentando: como en la 2019-20, esta temporada es el madridista que más regates busca, 157 y 79 respectivamente; el curso anterior, además, fue el que más completó, con 69, manteniéndose en el actual (34) en el tercer puesto. En Valdebebas aseguran que no ha frenado en su alta autoexigencia diaria, un ánimo que le debe alimentar en un momento clave del año: con Hazard y Rodrygo fuera, él como favorito para completar un tridente en el que Asensio ya ha despertado para ayudar a Benzema y la Champions a la vuelta de la esquina...