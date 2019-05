La marcha de Kovac puede ayudar a que James Rodríguez se quede en el Bayern de Múnich

Goal desveló este viernes que el técnico no seguirá la próxima temporada. El club alemán puede pagar 42 millones para que se quede.

Niko Kovac no seguirá siendo el entrenador del Bayern de Múnich, tal y como desvelaron en exclusiva Goal y Spox. La marcha del entrenador del Allianz Arena va a cambiar los planes del futuro del conjunto bávaro y uno de los grandes beneficiados puede ser James Rodríguez, que ve cómo se multiplican sus opciones de quedarse en la .

El jugador colombiano termina este verano su cesión de dos temporadas en el Bayern. Ahora, el club alemán, que ya pagó 5 millones de euros por el préstamo y sueldo integro de los dos últimos cursos (16 millones), tendría que abonar otros 42 para quedarse con el futbolista pero esta opción de compra era opcional y no obligatoria. El Bayern tiene la opción de elegir si quiere que siga o no y si la decisión fuera negativa, James regresaría al , donde tiene contrato hasta 2020, es decir, por una temporada más.

En su primera temporada, James fue un fijo para Carlo Ancelotti y Jupp Heynckes pero su situación cambió este curso tras las llegada al banquillo de Niko Kovac. Esta temporada sólo ha jugado 28 partidos, una cifra asumible, pero con sólo 1654 minutos a sus espaldas que apenas le han dado para anotar 7 goles y repartir 6 asistencias.

Con Kovac no habría seguido en el Bayern más allá de junio. James no jugó demasiado, especialmente desde el partido contra el Dortmund. Se desconoce qué problema tiene Kovac con James. Pero parecía muy probable que no contara con él para la próxima temporada.

Sin embargo, la marcha del entrenador puede cambiar la situación de Rodríguez. La figura del nuevo entrenador será clave, ya que podría tener la última palabra para pedir al la entidad que se quede con James. El presidente del club, Karl-Heinz Rummenigge, ha dicho repetidamente que es un gran fan del juego del colombiano.

Por lo tanto, el nuevo escenario en el Bayern de Múnich sin Kovac hace que crezcan las opciones del ex del Porto de seguir en la que ha sido su casa los dos últimos años y no regresar al Real Madrid, donde ha vuelvo al banquillo Zinedine Zidane, otro técnico con el que James Rodríguez demostró no tener demasiado feeling.