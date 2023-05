La maldición del Real Madrid se mide a la ilusión de Osasuna

Los blancos quieren ganar la Copa del Rey 9 años después ante unos rojillos que buscan el primer título de su historia.

El Estadio de La Cartuja de Sevilla será testigo de la pelea definitiva entre el Real Madrid y Osasuna en su carrera por levantar la Copa del Rey de 2023. El mayor experto en finales se mide a un neófito que llega con piel de cordero pero con las alforjas llenas de ilusión.

Desde el jueves, la ciudad de Sevilla se ha ido llenando de millares de aficionados merengues y rojillos. Los vikingos llegan con la confianza de haber estado en decenas de citas como esta y salir casi siempre con la sonrisa en la boca, los pamplonicas con la ilusión del que ya ha ganado con estar ahí pero en el que una última machada puede llevarlos a la eternidad. En torno a 30.000 de cada bando habrá en un recinto sevillano que empieza a asentarse como sede fija de uno de los partidos del año.

Los fantasmas coperos del Real Madrid

El Madrid se medirá en Sevilla a Osasuna pero también a sus propios fantasmas. El primero de ellos las malas sensaciones que ha dejado en sus últimos partidos de LaLiga, el segundo la tentación de mirar de reojo a las semifinales de su querida UEFA Champions League ante el Manchester City y el tercero su propia historia negra en una Copa del Rey que sólo parece despertar su voracidad cuando tiene delante el Barcelona.

Sin ir más lejos, los blancos no ganan el torneo desde 2014 y en en el Siglo XXI sólo han ganado en dos ocasiones el segundo título nacional. De hecho, los blancos no ganan una final a un equipo que no sea el Barcelona desde 1993 ante el Zaragoza. Desde entonces, los propios maños, el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid han vencido a los blancos, que sólo ganó el partido decisivo en las dos ante los culés en 2011 y en 2014.

Ha tenido que volver Ancelotti a la casa blanca para revisitar una final del torneo del KO. El veterano entrenador italiano, sabe que tiene poco que ganar y mucho que perder, y lleva semanas sacando brillo a la final copera de cara a motivas a sus jugadores y a su afición con el argumento de que es el único título que les falta tras ganar la Supercopa de España, LaLiga y la Champions el curso pasado y el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa en este. Aún así se espera que el técnico arriesgue lo justo e intente solventar la final sin necesidad de forzar al tocado Modric.

Osasuna ante su última frontera

Frente a los blancos, Osasuna, casi un neófito en estas lides. El conjunto navarro vive en una dimensión completamente distinta. Miles de aficionados rojillos vuelven a verse ante una oportunidad histórica de ganar su primer título. Algunos ya conocen el amargor de la derrota tras la final de la Copa del Rey de 2005 y para los más jóvenes el 6 de mayo será un día de primeras veces e ilusiones nuevas.

Aún así, Jagoba Arrasate y su tropa quieren hacer bueno el lema que se ha hecho viral: "Osasuna nunca se rinde". Tras eliminar al vigente campeón, el Real Betis, al Sevilla y al Athletic en su camino a la final, los rojillos contemplan al Real Madrid como el gran villano al que te mides en la última fase de un vídeojuego. La dificultad es máxima pero eso haría aún más grande el sabor de la victoria.

Entre la emoción y la dificultad, Arrasate apuesta por la naturalidad. El técnico vasco afronta la primera final de su carrera con el deseo de que su equipo sea fiel a sí mismo y que con sus armas pueda sorprender al Real Madrid. "No nos conformamos con vivir la final, queremos la Copa y visualizo a David García con ella porque es el primer paso para conseguirlo", aseguró el técnico. En resumen, la ilusión desmedida de una oportunidad histórica de Osasuna testa la dulce rutina de ganar del Real Madrid.