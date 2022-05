La madre de Mbappé: "Tenemos un acuerdo con el Madrid y otro con el PSG"

Por Jorge C. Picón - Horas calientes para conocer el futuro de Kylian Mbappé. El futbolista y su familia se encuentran recluidos mientras decide donde continuará su carrera: PSG o Real Madrid. Se filtran pocas informaciones, pero horas antes de hacer pública su decisión su madre, Fayza Lamari, ha querido aclarar cómo está la situación. "No habrá más reuniones. Tenemos un acuerdo con el Madrid y otro con el PSG. Ahora es Kylian quien debe decidir", ha explicado en para el medio egipcio Kora Plus.

La mère de Mbappé à @KoraPlusEG : « Les deux offres, celle du PSG et du Real, sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d’image! On attendra maintenant sa décision.. » pic.twitter.com/F3klkfVmBa — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 20, 2022

También ha afirmado que las dos ofertas son "casi idénticas". "No difieren mucho. No hay grandes diferencias entre ambas. Ahora estamos esperando que Kylian decida lo que quiere", añade. Ha querido dejar claro que la propuesta blanca le da control total de sus derechos de imagen, un punto de debate durante las negociaciones que se han llevado a cabo durante las últimas semanas.

Mbappé, tal y como se informó ayer en Francia, dará a conocer su decisión este fin de semana. Algunos medios afirman que será el sábado, durante el partido con el Metz, mientras que otros aseguran que será el domingo. Tanto PSG como Madrid han tirado la casa por la ventana para convencer al francés.

Si en las últimos días en las oficinas del Bernabéu estaban tranquilos después de haber alcanzado un acuerdo con el jugador, esa calma se ha transformado en nervios cuando el futbolista ha optado por aislarse mientras su familia cerraba también un trato con el PSG. Ahora, su futuro es una moneda al aire y que sólo él podrá decidir de qué lado cae...