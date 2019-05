La lista de Argentina Sub 20 para el Mundial de Polonia

Fernando Batista anunció los 21 nombres para la cita que se disputará desde el 23 de mayo.

A sólo semanas del inicio de la Copa del Mundo Sub 20, Fernando Batista entregó la nómina de 21 futbolistas que representarán a en el certamen en .

Los juveniles de la Albiceleste llegan a la cita tras haberse clasificado en el segundo lugar en el Sudamericano que se jugó entre enero y febrero en .

El delantero de Adolfo Gaich, autor de tres goles en dicho torneo sobre suelo ecuatoriano, figura en la lista así como también Gonzalo Maroni, de Talleres. Por otro lado, Boca (Manuel Roffo, Agustín Almendra y Marcelo Weigandt) y River (Cristian Ferreira, Santiago Sosa y Julián Álvarez) suman tres jugadores citados cada uno.

Nehuén Pérez ( ), Ezequiel Barco ( ) y Joaquín Blázquez ( ) son los futbolistas de la convocatoria que militan en el exterior.

¿Los grandes ausentes? Facundo Colidio (Inter), Maximiliano Romero ( ), Leonardo Balerdi ( ), Thiago Almada (Vélez) y Benjamín Garré ( ).

Argentina es el máximo ganador del Mundial Sub 20 con seis títulos e intentará recuperarse tras no haber podido pasar la fase de grupos en las ediciones de 2015 y 2017 (en el 2013 no se clasificó).

El equipo dirigido por Batista comenzará a jugar desde el 25 de mayo ante , en el Grupo F que también componen y .