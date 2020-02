"La lesión de Dembélé entra en los parámetros de la LFP para fichar"

Jordi Ardèvol, antiguo jefe de los servicios médicos azulgrana y miembro de la comisión que debe autorizar al club, así lo confirma en RAC1.

Jordi Ardèvol, antiguo jefe de los servicios médicos del y actualmente miembro de la comisión médica de la LFP que tiene que autorizar o no al Barcelona a fichar fuera de plazo tras la lesión de Ousmane Dembélé, atendió a RAC1 para señalar que a pesar de que la recuperación del francés implica un período de cuatro meses y no de cinco como exige el artículo 124.3 del código disciplinario, "esta lesión puede entrar dentro de los parámetros porque no sería excepcional que la recuperación se alargara a más de cinco meses".

Según Ardèvol, "es imposible que la recuperación de una lesión de estas características baje de tres o cuatro meses". Añadió, no obstante, que a pesar de no ser estrictamente una recaída esta nueva dolencia tiene que ver con la que se estaba recuperando. "No es la misma lesión de la que se estaba recuperando, la primer era fibrilar -entre el tendón y el músculo- y ahora es un desgarro, entre el tendón y el hueso, que es muy incapacitante; no es una recaída estrictamente pero la lesión se produce en la misma estructura que la anterior".

En este caso se trata de un "desgarro completo del punto en el que el músculo se engancha en el hueso, es una lesión importante porque es lo que permite doblar la rodilla" que implicará "tratamiento quirúrgico" de forma inequívoca. En todo caso, el antiguo jefe de los servicios médicos del Barcelona incidió en que a pesar de que Dembélé pueda reaparecer esta misma temporada también se mostró cauto en cuanto a cómo lo haga ya que "no solo hay factores anatómicos y de cicatrización del tendón en su recuperación sino también factores psicológicos y emocionales, de readaptación, y tiene que tratarse de una forma multisectorial, se hace difícil decir si podrá reaparecer sin que nada hubiera sucedido, hay muchos factores que abordar".