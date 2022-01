La Juventus entra también en la lucha por la cesión de Martial

El futuro de Anthony Martial sigue siendo uno de los grandes animadores del mercado de fichajes de enero de 2022. El Sevilla fue el primero en realizar una oferta por el francés que fue rechazada y ahora es la Juventus la que ha realizado un acercamiento con su entorno para cerrar su fichaje como sustituto de Federico Chiesa, que ha sufrido una grave lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego para lo que queda de temporada.

Según ha podido saber GOAL, el club italiano se ha puesto en contacto con el entorno del futbolista para conocer su situación de primera mano. No obstante, el acercamiento no ha sido más que un tanteo por el momento y no ha iniciado ningún contacto con el Manchester United.

La situación de la Juventus es ahora mismo similar a la del Sevilla, ya que los italianos no pueden asumir lo que piden los "Red Devils" por la operación cubriendo el 100% de su salario de los próximos seis meses y una pago adicional por el préstamo. Según fuentes cercanas a la operación, el precio completo de la operación ascendería a unos 10 millones de euros por sólo seis meses, una cifra que ni en Nervión ni en Turín están dispuestos a pagar.

En ese sentido, la Juventus aguarda a que pasen los días y el Manchester United pueda rebajar sus pretensiones. Además, el club italiano confía en que su buena relación con el club inglés tras el traspaso de Cristiano Ronaldo del pasado verano ayude a desatascar la operación. No obstante, el club también se ha marcado el partido del próximo fin de semana ante el Milan, como un punto de inflexión para decidirse a poner toda la carne en el asador para cerrar la operación, ya que será un partido decisivo para saber si podría reengancharse a la pelea por el título en la Serie A.

Por su parte, el Sevilla también está a la espera de que los Red Devils acepten dejar salir al jugador en unas condiciones menos gravosas y que Martial mantenga su compromiso de marcharse a España a pesar de que la Juventus haya entrado en escena. En ese sentido, según "Sky Sports", el atacante francés sí ha rechazado las ofertas que tenía de la Premier League por parte del Newcastle y el Tottenham y quiere un cambio de aires más radical para recuperar su mejor nivel de cara a poder estar con Francia en el Mundial de Qatar 2022.