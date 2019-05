La Juventus borra las rayas de su nueva y polémica camiseta

Tras el cambio de escudo de 2017, el club de la Serie A toma ahora una nueva decisión controversial; se estrena este domingo ante la Roma.

La rompe con su historia. Recientemente cambió su escudo tradicional por uno mucho más moderno y ahora quiere sorprender también con la indumentaria. No cambian los colores, a tanto no llega la transgresión, pero sí claramente la fisionomía de la camiseta. Ya no habrá franjas, el negro y el banco serán dos hemisferios de la zamarra.

Cristiano Ronaldo seguirá vistiendo de 'bianconnero', pero con un rompedor modelo. La mitad derecha, blanca, la otra parte negra. Las mangas, intercambiadas, la derecha negra y la izquierda blanca. Y en medio, dividiendo los colores, una llamativa línea longitudinal rosa del cuello a la cadera.

"Una elección, una promesa, lado a lado SE LAS RAYAS", dice el tuit con el que el equipo turinés presenta su nueva indumentaria. Se explica lo de "se las rayas" porque se supone que puestos juntos varios futbolistas sí que hay rayas, las que marca el equipo, el conjunto. Es una interpretación curiosa como excusa de llevarse por delante una vestimenta mítica.

"Es una elección, una promesa, una llamada. Cuando la escuchas, respetas los términos. No temas el cambio, condúcelo. Imagina algo que no puedes ver. No dejes que las tradiciones te detengan sino que sean una inspiración para escribir el futuro", explica el comercial de la marca Adidas, encargada de confeccionar tan rompedora camiseta. También está cerrado el diseño de la segunda equipación que es por completo negra aunque tiene un aspecto de ropa de camuflaje.

Con rayas verticales negras y blancas desde 1903, la Juventus siempre había respetado esta regla, aunque el número y la medida de las rayas variaran según la temporada. Ante la AS , Cristiano Ronaldo y compañía llevarán una camiseta dividida en dos: blanco a la derecha y negro a la izquierda.

El “bianco” y el “nero” de la legendaria camiseta del equipo turinés serán separados por una fina banda vertical rosa, recordando el color original de la prenda de la Juventus, fundada en 1897. En 1903, la camiseta pasó a ser negra y blanca y nunca volvió a cambiar.

En las redes sociales, no fueron pocos los aficionados de la Juventus que se quejaron por la desaparición de las rayas. Polémica también hubo hace un año y medio, cuando cambiaron el escudo. En enero de 2017, dejaron atrás el símbolo clásico con el toro rampante -símbolo de la ciudad de Turín- y la palabra Juventus, que ya había sufrido una pequeña variación en 2004, por un logotipo más estilizado, moderno y sobrio que sustituyó al antiguo a partir de verano de dicho año.