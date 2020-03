La Juventus acuerda la reducción salarial de su plantilla y se ahorra 90 millones de euros

La ha anunciado este sábado que, debido a la emergencia sanitaria mundial provocada por el nuevo coronavirus que impide el desempeño de la actividad deportiva, ha llegado a un acuerdo con los jugadores y con el entrenador del primer equipo, Maurizio Sarri, para la reducción de los salarios correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, con el objetivo de aliviar las finanzas de la entidad.

Tal y como reza el comunicado oficial publicado por la institución de la en su página web, "los efectos económicos y financieros del acuerdo" permiten a la Juventus dejar de pagar una cifra cercana a los 90 millones de euros.

"En caso de que los partidos de la temporada actual se reprogramen, el club negociará de buena fe con los jugadores y el entrenador las compensaciones de acuerdo con la reanudación real y la finalización de las competiciones oficiales", agregan en el comunicado. Y finaliza: "La Juventus quiere agradecer a los jugadores y al entrenador por su compromiso en un momento difícil para todos".

Cabe recordar que en , que registró su primer deceso vinculado al COVID-19 a finales de febrero, el balance es de 9.134 fallecidos y de 86.498 contagiados. Las autoridades italianas consideran que 10.950 personas se han recuperado.

