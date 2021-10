La junta de Bartomeu "no compra" las pérdidas de 481 millones

Miembros de la directiva anterior consideran que Laporta ha hinchado el balance negativo y no acepta que se le atribuya tanto déficit

Josep Maria Bartomeu y sus compañeros de junta directiva niegan tener toda la responsabilidad en los 481 millones de euros de pérdidas con los que el Barcelona ha cerrado el ejercicio económico 2020-21. Según cuentan a Goal fuentes de la anterior directiva, acusada por los nuevos gestores de arruinar al Barça, Laporta tiene parte de responsabilidad como consecuencia de haber tomado varias decisiones antes del 30 de junio. Por ejemplo, depreciar a varios jugadores de la primera plantilla, un movimiento que obligó a la nueva directiva a imputarse más de 140 millones al balance de pérdidas. Además, las provisiones por los litigios con Neymar Jr y el posterior acuerdo con el jugador para cerrar dichas disputas judiciales también impactó en más de 90 millones, según indican miembros de la junta de Bartomeu.

Ahora bien, no explican todavía si tomarán medidas ante las decisiones de Laporta. Prefieren esperar a la evolución de la próxima Asamblea de socios compromisarios convocada para el domingo 17 de octubre a las 4 de la tarde. Bartomeu ha sido señalado con el dedo también por haber aumentado la deuda del club hasta los 1.400 millones. Sobre todo, como contó el CEO Ferran Reverter, por una deuda financiera que pasó de 159 millones a mediados de 2018 hasta los más de 600 millones dos años y medio después.

La marcha de Messi, el gran error

En la comparecencia de Ferran Reverter, el CEO del club quiso remarcar que la salida de Messi es importante para el club porque se pierde al mejor jugador de la historia, pero explicó que su marcha todavía no se ha notado económicamente y que las previsiones hacen pensar que no tendrá un gran impacto. "Hicimos el seguimiento con las camisetas y sorprendentemente crecieron mucho las de Memphis o Frenkie de Jong. Messi es y seguirá siendo importantísimo para el club, pero eso no quita que la Marca Barça es muy fuerte. La percepción que tenemos es que vamos bien", comentó el director general.

Sin embargo, la junta de Bartomeu considera que a nivel global, la salida del '10' es uno de los mayores errores de este inicio de mandato de Joan Laporta. Los antiguos gestores creen que la marcha de Messi impactará negativamente tanto en la economía del club y en lo deportivo, como en el estado de ánimo de los socios y aficionados, no solo en Catalunya, sino a nivel mundial. Pero lo más importante de esta salida, según cuentan fuentes del entorno del expresidente, es la imposibilidad de monetizar los seguidores en las redes sociales y el mundo digital. Los exdirigentes creen que para ello se necesitan estrellas mundiales y, ahora, con la marcha del argentino, el club no dispone de ningún futbolista mediático y con ello ve reducida su capacidad de generar ingresos por su imagen global.