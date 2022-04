La jueza archiva la querella de Roures contra Bartomeu por injurias y calumnias

La jueza Alejandra Gil archivó la querella por injurias y calumnias que Jaume Roures presentó contra Josep Maria Bartomeu, Jaume Masferrer y Carlos Ibáñez -propietario de I3Ventures- en el marco de la investigación del nombrado Barçagate. La magistrada no ve delito en los mensajes que I3Ventures publicó en las redes sociales sobre el fundador de Mediapro y por los que el empresario se querelló contra el ex presidente del Barcelona, su mano derecha y el propietario de la sociedad contratada por el club. La misma jueza tampoco considera, después de las declaraciones testificales de dos trabajadores de la empresa, que Bartomeu y Masferrer ordenaran dichos mensajes, que fueron publicados en la cuenta de Twitter @jaumedeterror y en la página de Facebook 'Jaume un Film de Terror'.

Según el auto al que ha tenido acceso Goal, Alejandra Gil sentencia que los comentarios, aunque fueran "feos, inadecuados, innecesarios y que dicen más de quién los hace de quién los recibe", no pueden considerarse delito de injurias ni de calumnias en base al Código Penal. "No son deseables, pero, por su entidad, y al estar referidas a un personaje público, el sr Roures lo es, no pueden ser consideradas como unas injurias de carácter grave y las leves son atípicas pues quedaron despenalizadas, lo cual no obsta para que por la vía civil de protección del derecho al honor el querellante pueda, en su caso, ver resarcido su derecho", escribe la jueza en el caso de las injurias.

En lo que se refiere a las calumnias, Gil apunta que los comentarios partían de las base de noticias publicadas en medios de comunicación, como en el caso de haber presuntamente recibido la empresa Mediapro "sobornos concretos en el mundo del fútbol". El texto dice que "teniendo en cuenta que las publicaciones se refieren a unos hechos que ya habían adquirido repercusión mediática, haciéndose eco los comentarios procedentes de I3Ventures de noticias publicadas en prensa, no existe motivo alguno para pensar que quién hizo los comentarios actuó con conocimiento de la falsedad de dato alguno o temerario desprecio hacia la verdad, que es lo que se exige para que exista la calumnia".

En el tercer punto del auto, la jueza Alejandra Gil considera -en base a la declaración de dos trabajadores de I3Ventures- que tanto Bartomeu como Masferrer no intervinieron en la publicación de los mensajes ni ordenaron su contenido. "Algunos hacen referencia a que las órdenes, directrices o instrucciones sobre el modo de proceder en redes venían dadas por el sr Ibáñez o la sra Seixas, pero ninguno alude a que las recibiesen, directa o indirectamente, de los querellados sr Bartomeu o sr Masferrer". En los próximos días, Jaume Roures presentará recurso de apelación. La causa general comunmente conocida como Barçagate sigue abierta en el mismo juzgado y se siguen investigando los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares en la contratación de dichos servicios por parte del FC Barcelona. El mismo Roures está presente en dicha causa como acusación particular.