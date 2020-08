La joya del fútbol paraguayo que sueña con ser dirigido por Guardiola

Un joven jugador de Libertad, que ahora está bajo las órdenes de Ramón Díaz, se ilusiona con llegar a Europa y ser dirigido por un famoso entrenador.

Iván Franco, de 20 años, es uno de los mejores jugadores jóvenes del fútbol paraguayo en la actualidad.

Su habilidad para dejar rivales por el camino lo ha llevado a ser tentado por varios clubes del exterior, pero la entidad a la que presta servicios no quiere apurarse en transferirlo.

Desde Europa ya preguntaron por él y en los próximos meses podría concretarse una operación importante.

"Mi objetivo más cercano es salir campeón con Libertad y ganar la ", dijo Franco, a la AM970 de Asunción.

Pero el mediocampista ofensivo, de grandes rulos en la cabeza, no dejó pasar la oportunidad para revelar cual es su objetivo a mediano plazo.

"Mi sueño es ir a Europa. Jugar en o . Quedarme por mucho tiempo y marcar historia", indicó.

Franco comentó que uno de sus referentes es nada menos que Lionel Messi y que sabe muy bien con qué entrenador quiere trabajar algún día.

"Me gustaría que me dirija Pep Guardiola. Me gusta mucho su sistema de juego", aseguró.

Franco es una de las figuras del Gumarelo, el próximo rival de en la Copa Conmebol Libertadores.